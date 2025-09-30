Η Visa δοκιμάζει τα προχρηματοδοτημένα stablecoins για διασυνοριακές πληρωμές

Η Visa δοκιμάζει ένα πιλοτικό πρόγραμμα που δίνει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις τράπεζες και τους παρόχους υπηρεσιών εμβασμάτων τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν προχρηματοδοτημένα stablecoins για να πραγματοποιούν διασυνοριακές πληρωμές πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς οι χρήστες να χρειάζεται να δεσμεύουν μετρητά για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Visa Direct, η πλατφόρμα πραγματικού χρόνου του δικτύου πληρωμών, θα χρησιμοποιήσει τα stablecoins της Circle που υποστηρίζονται από το δολάριο (USC) και το ευρώ (EURC) για το πιλοτικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα της Visa έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει το χειρότερο σενάριο για τους πελάτες: έναν λογαριασμό με ανεπαρκή χρηματοδότηση που προκαλεί καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των τελικών πελατών τους.

Σήμερα, μια εταιρεία εμβασμάτων, για παράδειγμα, πρέπει να διατηρεί προχρηματοδοτημένους λογαριασμούς σε κάθε μία από τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, προκειμένου να είναι προετοιμασμένη για αιτήματα ανάληψης από πελάτες. Εάν η εταιρεία λάβει περισσότερα αιτήματα από τα αναμενόμενα και δεν μπορεί να τα χρηματοδοτήσει όλα, διατρέχει τον κίνδυνο διακοπής της υπηρεσίας.

Εάν αυτό συμβεί όταν τα παραδοσιακά συστήματα πληρωμών δεν λειτουργούν, όπως τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις αρκετών ημερών για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν την υπηρεσία, σύμφωνα με τον Μαρκ Νέλσεν, επικεφαλής προϊόντων για τις εμπορικές λύσεις και τις λύσεις μεταφοράς χρημάτων της Visa.

«Παρέχουμε αυτή την άμεση δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων στους λογαριασμούς σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε ο Νέλσεν σε συνέντευξή του. «Πρόκειται για μια πιο αποτελεσματική χρήση του κεφαλαίου, ώστε να μπορείτε να το αξιοποιήσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας, αντί να πρέπει να διαθέσετε χρήματα για δύο ή τρεις ημέρες με μία μόνο κίνηση».