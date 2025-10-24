Η JP Morgan Chase σχεδιάζει να επιτρέψει στους θεσμικούς πελάτες να χρησιμοποιούν τα bitcoin και ether που κατέχουν ως ενέχυρο για δάνεια μέχρι το τέλος του έτους, σε μια σημαντική κίνηση για την εδραίωση των κρυπτονομισμάτων στη Wall Street, μετέδωσε την Παρασκευή το Bloomberg.

Το πρόγραμμα, που προσφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο, θα βασίζεται σε έναν third-party «θεματοφύλακα» για την προστασία των ενεχυριασμένων token, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα. Ακολουθεί την κίνηση της JP Morgan να δέχεται ETF που συνδέονται με κρυπτονομίσματα ως εγγύηση.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα τα κρυπτονομίσματα εισέρχονται στον πυρήνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με την άνοδο του bitcoin φέτος και την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να καταργεί τα ρυθμιστικά εμπόδια στις ΗΠΑ, οι μεγάλες τράπεζες αρχίζουν να ενσωματώνουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία στο σύστημα δανεισμού τους.

Η τράπεζα της οποίας ο διευθύνων σύμβουλος, Τζέιμι Ντίμον, είχε προηγουμένως απορρίψει το Bitcoin ως «φουσκωμένη απάτη», δεν αντιμετωπίζει πλέον τα κρυπτονομίσματα ως περιθωριακό στοίχημα. Αντίθετα, θα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για δάνεια, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνται οι μετοχές, τα ομόλογα, ο χρυσός και άλλα γνωστά περιουσιακά στοιχεία.

Πρόσφατα, ο Ντίμον μετριάσε κάπως τη στάση του, παραμένοντας όμως σκεπτικός. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να καπνίζουμε, αλλά υπερασπίζομαι το δικαίωμά σας να καπνίζετε», δήλωσε στην επενδυτική διάσκεψη της JP Morgan τον Μάιο. «Υπερασπίζομαι το δικαίωμά σας να αγοράζετε Bitcoin, προχωρήστε».