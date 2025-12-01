Crypto: «Βουτιά» 5% και 6% σε Bitcoin και Ethereum

Νέο κύμα selloff σαρώνει τα κρυπτονομίσματα τη Δευτέρα προκαλώντας ισχυρές απώλειες 5% και 6% σε Bitcoin και Ethereum αντίστοιχα, με την τιμή του πρώτου να διαμορφώνεται στα 86.700 δολάρια.

Το Bitcoin σημειώνει απότομη πτώση και κυμαίνεται στα 86.730 δολάρια με πτώση 5%. Το Ethereum καταγράφει πτώση 6,3% φτάνοντας τα 2.837 δολάρια.

Το Solana υποχωρεί πάνω από 5% στα 109δολάρια, ενώ άλλα token που παρακολουθούνται στενά ήταν επίσης στο κόκκινο, συμπεριλαμβανομένου του Dogecoin, το οποίο υποχωρεί περίπου 6%.

Στην Ασία, μια ανακοίνωση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας το Σάββατο, η οποία προειδοποιούσε για παράνομες δραστηριότητες σχετικές με τα ψηφιακά νομίσματα, άσκησε πίεση στις μετοχές εταιρειών σχετικών με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ, οι οποίες υποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας.

Η νέα πτώση των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων συνάδει με ένα ευρύτερο κλίμα αποφυγής ρίσκου.

Οι μακροοικονομικές ανησυχίες — συμπεριλαμβανομένης της αβεβαιότητας σχετικά με μια πιθανή μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ — συνεχίζουν να βαραίνουν το μυαλό των επενδυτών, ενώ οι επίμονες αμφιβολίες σχετικά με τις υπερβολικές αποτιμήσεις σε ονόματα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη συνέβαλαν στις διακυμάνσεις των αγορών τον Νοέμβριο, καθώς η μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε.