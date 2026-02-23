Bitcoin: Υποχώρησε στα 65.000 δολάρια-«Βουτιά» έως και 5%

Το Bitcoin υποχώρησε έως και 5% κάτω από τα 65.000 δολάρια τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ σχεδίων για αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15%.

Πλέον, η τιμή του διαμορφώνεται στα 65.733 δολάρια με την πτώση να είναι 2,5%.

Η πτώση σημειώθηκε καθώς οι ασιατικές αγορές σημείωσαν άνοδο στις αρχές των συναλλαγών, υπογραμμίζοντας την απόκλιση των crypto από τις περιφερειακές αγορές εν μέσω της νέας αβεβαιότητας για τους δασμούς.

Το Bitcoin καταγράφει απότομη πτώση από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, όταν ξεπέρασε τα 125.000 δολάρια, με την ύφεση να επεκτείνεται και στη νέα χρονιά. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο έχει υποχωρήσει κατά 26% μέχρι στιγμής φέτος και έχει χάσει πάνω από 47% από το υψηλό του Οκτωβρίου.

«Πιστεύουμε ότι η ξαφνική αύξηση των δασμολογικών συντελεστών ωθεί τους επενδυτές να πουλήσουν κρυπτονομίσματα εν αναμονή μιας πιο σοβαρής πτώσης της αγοράς», δήλωσε ο Τζεφ Μέι, COO στην παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας blockchain BTSE.

Οι επενδυτές ανησυχούν επίσης ότι η συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ γύρω από το Ιράν αυξάνει την πιθανότητα μιας σύγκρουσης που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε περιφερειακό επίπεδο και να επηρεάσει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, πρόσθεσε.

Ο Μάρκους Θίλεν, επικεφαλής έρευνας στην πλατφόρμα πληροφοριών αγοράς 10x Research, δήλωσε ότι η τελευταία πτώση του bitcoin οφείλεται λιγότερο σε έναν μόνο τίτλο και περισσότερο στην ασθενή ρευστότητα και τη χαμηλή πεποίθηση στην αγορά.

Ο Θίλεν δήλωσε ότι η ύφεση ταιριάζει σε μια τυπική φάση bear-market που χαρακτηρίζεται από χαμηλούς όγκους συναλλαγών και αβεβαιότητα που συνδέεται με τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, αναμένοντας περαιτέρω πτώση προς τα 50.000 δολάρια πριν διαμορφωθεί ένα πιο ανθεκτικό κατώτατο σημείο.

Το Ether— το δεύτερο πιο δημοφιλές κρυπτονόμισμα — υποχωρεί 1,3% στα 1.917 δολάρια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος Επενδύσεων της Bitwise, Ματ Χόουγκαν, απέδωσε την πτώση του bitcoin κυρίως στον «τετραετή κύκλο» της αγοράς crypto, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα ανάκαμψη αντικατοπτρίζει τα πρότυπα που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες υφέσεις.

Η Bitwise έχει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία άνω των 15 δις. δολαρίων και ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με ETF κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν υπήρχε ένας μόνο καταλύτης πίσω από τις απώλειες, επισημαίνοντας αντ' αυτού την στροφή των επενδυτών προς τον χρυσό και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις επίμονες ανησυχίες για τον υποψήφιο της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον ευρύτερο «κβαντικό κίνδυνο».

Το Bitcoin είχε φτάσει σε χαμηλό άνω του ενός έτους, στα 63.119,8 δολάρια στις 5 Φεβρουαρίου.