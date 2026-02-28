Bitcoin: Υποχώρησε κάτω από τα 64.000 μετά την επίθεση στο Ιράν

Νέα υποχώρηση, κάτω από τα 64.000 δολάρια, σημείωσε το Σάββατο το Bitcoin ως αποτέλεσμα της κοινής επίθεσης ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν.

Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώνει πτώση 2,3% με την τιμή να βρίσκεται στα 64.171 δολάρια.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα διαπραγματεύεται τώρα με πτώση άνω του 50% από τα υψηλά των 125.000 δολαρίων που είδαμε τον Οκτώβριο του 2025.

Άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα όπως το ETH/USD και το Solana δέχτηκαν επίσης πλήγμα.

Αυτή η πτώση αποτελεί μέρος μιας επαναλαμβανόμενης τάσης όπου το Bitcoin τείνει να υποχωρεί λόγω γεωπολιτικών ειδήσεων πριν τελικά ανακάμψει και βρει ξανά τον βηματισμό του.

Όπως αναφέρει το Investing.com, δεδομένου ότι αυτή η τρέχουσα σύγκρουση δεν φαίνεται να θα επιλυθεί εύκολα, ίσως να δούμε μια πολύ μεγαλύτερη πτώση των τιμών.

Εξαιτίας αυτού, οι προοπτικές για τα κρυπτονομίσματα δεν είναι πολύ ελπιδοφόρες αυτή τη στιγμή. Με το Bitcoin ήδη να βρίσκεται σε πορεία πτώσης, το επίπεδο των 60.000 δολαρίων είναι η πιο πιθανή επόμενη στάση.