Bitcoin: Στο 50% η πτώση από τα ρεκόρ του Οκτωβρίου - Κάτω από τα 63.000 δολάρια

Το αρνητικό «σφυροκόπημα» για το bitcoin συνεχίζεται την Τρίτη, με το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου να κινείται κάτω από τα 63.000 δολάρια.

Μετά από τις 16:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), το bitcoin έπεφτε 4,53% στα 62.954 δολάρια, ενώ πρόσκαιρα είχε πέσει έως και τα 62.758 δολάρια.

Από τα ιστορικά υψηλά του Οκτωβρίου του 2025, το bitcoin έχει υποχωρήσει άνω του 50%$, με πτώση 29,4% σε περίοδο 30 ημερών και απώλειες άνω του 28% από την αρχή του 2026.

Όπως σημειώνει το investing.com, το αρνητικό κλίμα στο bitcoin ακολουθεί την αβεβαιότητα που έχει προκληθεί στους επενδυτές για την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αφού το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας «έριξε άκυρο» σε ένα μεγάλο μέρος των δασμών που επέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο το 2025.

Ο Τραμπ αντέδρασε ανακοινώνοντας καθολικούς δασμούς 15% στο πλαίσιο ενός διαφορετικού νομικού πλαισίου, αν και οι επιβαρύνσεις τέθηκαν σε ισχύ μόνο στο 10% τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τώρα μια μεγαλύτερη νομική πρόκληση όσον αφορά την επιβολή και την αύξηση των δασμών του, αν και ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι δεν έχει πρόθεση να υποχωρήσει από το δασμολογικό του πρόγραμμα. Απειλεί επίσης τις χώρες με υψηλότερους δασμούς αν επιχειρήσουν να επαναδιαπραγματευτούν τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες με την Ουάσιγκτον.

Αν και οι αγορές κρυπτονομισμάτων δεν επηρεάζονται άμεσα από τις εμπορικές διαταραχές, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις μεταβολές του κλίματος της αγοράς, δεδομένης της εξ ολοκλήρου κερδοσκοπικής τους φύσης.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ προκάλεσε αποστροφή από τον κίνδυνο στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.