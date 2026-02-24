Στις ΗΠΑ αύριο ο Γ. Γεραπετρίτης - Συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο

Στην Ουάσινγκτον θα μεταβεί ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αντίστοιχη συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί πριν από έναν χρόνο - τον Φεβρουάριο του 2025 - γεγονός που αποτυπώνει τη συστηματική και στενή συνεργασία των δύο πλευρών, καθώς και τη στρατηγική συνέχεια των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να κυριαρχήσουν όλα τα διμερή ζητήματα, η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας ΗΠΑ–Ελλάδας σε σειρά από τομείς, η ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και οι ευρύτερες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν, την Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, αναμένεται να συζητηθούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος προγραμματίζεται για τους επόμενους μήνες.

Σημειώνεται, ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων, με το ζήτημα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της αμερικανικής ατζέντας και να προκαλεί έντονο διεθνή προβληματισμό. Σε αυτό το ασταθές πλαίσιο, ο στενός διμερής συντονισμός μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύεται σε κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση των κοινών στρατηγικών στόχων, ιδίως στον τομέα της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Κατά την παραμονή του, θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει, επίσης, επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στη δεξαμενή σκέψης Atlantic Council.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα παραστεί, τέλος, στην τελετή υπογραφής συμφωνίας της ONEX Shipyards and Technologies με τον όμιλο Hanwha Power Systems.