Bitcoin: Κινείται προς χαμηλό 7ετίας για το 2026

Το bitcoin κινείται εντός των μεγαλύτερων απωλειών που έχει καταγράψει για το πρώτο τρίμηνο έτους από το 2018 καθώς η αναταραχή στις αγορές από τις αρχές του Ιανουαρίου δοκιμάζει τις διεθνείς αγορές.

Μετά από τις 10:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) το bitcoin έπεφτε 2,63% στα 68.753 δολάρια, σημειώνοντας πτώση κοντά στο 22% από την αρχή του 2026.

Σύμφωνα στοιχεία της CoinGlass που ανέφερε η Cointelegraph, το bitcoin κινείται προς το χειρότερο κλείσιμο πρώτου τριμήνου από το 2018.

Η εξέλιξη «κλείνει» μια εβδομάδα κατά την οποία οι επενδυτές «απομακρύνθηκαν» από assets υψηλού ρίσκου -όπως αυτά τα κρυπτονομισμάτων-, εν αναμονή των στοιχείων για τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) επί των επιτοκίων της.

Η τάση έρχεται καθώς παραμένει αβέβαιο το μέλλον της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ επί του επερχόμενου νέου επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, που έχει προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ως διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ στη ηγεσία της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Μένει να φανεί το κατά πόσο ο Γουόρς θα δείξει σημάδια για το ότι «ευνοεί» assets όπως είναι το bitcoin, ενόψει της ανάληψης της ηγεσίας της Fed τον Μάιο.