Bitcoin: Κοντά στα 112.000 δολάρια μετά τη χθεσινή κατάρρευση στα παράγωγα κρυπτονομισμάτων

Το Bitcoin παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητο την Τρίτη, επεκτείνοντας τις απώλειες από την κατάρρευση των παράγωγα κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισ. δολαρίων στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονταν για περαιτέρω αναταραχές εν όψει μιας από τις μεγαλύτερες λήξεις δικαιωμάτων προαίρεσης στην ιστορία της αγοράς.

Οι επενδυτές περίμεναν επίσης την ομιλία του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, αργότερα την ίδια μέρα, η οποία θα μπορούσε να δώσει περισσότερες ενδείξεις για τις προοπτικές της πολιτικής της κεντρικής τράπεζας μετά τη μείωση των επιτοκίων την περασμένη εβδομάδα.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματευόταν 0,1% χαμηλότερα στα 112.711,6 δολάρια στις 08:55 ώρα Ελλάδας, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Το Bitcoin έπεσε πάνω από 3% κάτω από τα 112.000 δολάρια τη Δευτέρα, αλλά αργότερα ανέκαμψε κάπως. Τα στοιχεία της Coinglass έδειξαν ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε θετικές θέσεις σε κρυπτονομίσματα εκκαθαρίστηκαν τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων μηνών.

Περισσότεροι από 400.000 επενδυτές είδαν τις μοχλευμένες τοποθετήσεις τους να εξαφανίζονται, με το Ether να πέφτει έως και 9% και τα altcoins, όπως το Dogecoin, να σημειώνουν επίσης απότομες απώλειες.