Σε τροχιά υποχώρησης προς το επίπεδο των 67.000 δολαρίων βρέθηκε το Bitcoin την Κυριακή, καθώς ένας συνδυασμός μακροοικονομικών πιέσεων και παγκόσμιας αβεβαιότητας ώθησε το επενδυτικό συναίσθημα στην περιοχή του «Ακραίου Φόβου» (Extreme Fear). Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα κατέγραψε απώλειες 0,85%, διαπραγματευόμενο κοντά στα 67.127 δολάρια, παρασύροντας σε πτώση τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το Investing, παρά τη διολίσθηση, ορισμένοι αναλυτές ερμηνεύουν τη βουτιά ως στρατηγικό σημείο εισόδου εν αναμονή του επερχόμενου halving. Πρόκειται για το γεγονός περιορισμού της προσφοράς που ιστορικά λειτουργεί ως καταλύτης για σημαντικά ράλι τιμών.

Θεσμική συσσώρευση κόντρα στον φόβο των ιδιωτών

Η τρέχουσα κάμψη της αγοράς οδήγησε τον δείκτη «Crypto Fear & Greed» στο επίπεδο 12, τη χαμηλότερη τιμή του από το κραχ του Οκτωβρίου. Η έντονα πτωτική ψυχολογία των ιδιωτών επενδυτών έρχεται σε αντίθεση με τη συμπεριφορά του «έξυπνου χρήματος» (smart money). Αναφορές του Bloomberg υποδηλώνουν ότι οι μεγάλοι θεσμικοί παίκτες προχωρούν αθόρυβα σε συσσώρευση Bitcoin κατά τη διάρκεια της πτώσης.

Ανάλογη εικόνα παρουσίασε και το Ethereum (ETH), το οποίο υποχώρησε κατά 1,34% στα 1.946 δολάρια. Ωστόσο, ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών παραμένει ισχυρός στα 61,44 δισ. δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ρευστότητα δεν έχει στερέψει παρά την επικρατούσα ανησυχία.

Το ορόσημο του halving και η στήριξη των 60.000 δολαρίων

Το κεντρικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι αν το Bitcoin θα καταφέρει να διατηρήσει τη στήριξη πάνω από τα 60.000 δολάρια ή αν ο «ακραίος φόβος» θα πυροδοτήσει μια βαθύτερη διόρθωση. Το επικείμενο halving, το οποίο θα μειώσει την ημερήσια έκδοση νέων νομισμάτων, λειτουργεί ως το κύριο αισιόδοξο αντίβαρο στη μεταβλητότητα που προκαλεί το μακροοικονομικό περιβάλλον.

Παρά τις μεγάλες διακυμάνσεις εντός της εβδομάδας, η καθαρή κίνηση του Bitcoin τις τελευταίες τρεις εβδομάδες παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, με την τιμή να ταλαντώνεται μεταξύ του χαμηλού Φεβρουαρίου (60.000$) και της πρόσφατης κορυφής του Μαρτίου.

Εάν η προσφορά από τους κατόχους που βρίσκονται «εκτός χρημάτων» (underwater) απορροφηθεί από τη θεσμική ζήτηση, η αγορά ενδέχεται να προετοιμάσει το έδαφος για μια ανάκαμψη προς την αντίσταση των 74.000 δολαρίων. Ωστόσο, τα επιτόκια παραμένουν τροχοπέδη και η πορεία προς την ανάκαμψη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σταθεροποίηση του ευρύτερου γεωπολιτικού τοπίου.