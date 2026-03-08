Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος με το Ιράν: Η εκτίμηση της Morgan Stanley

Η διάρκεια της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται το Ιράν θα εξαρτηθεί από μια σειρά στρατιωτικών και στρατηγικών παραγόντων, σύμφωνα με τους αναλυτές της Morgan Stanley. Η τράπεζα εκτιμά ότι η επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, αλλά δεν αποκλείεται να παραταθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει ενδείξεις ότι η στρατιωτική επιχείρηση μπορεί να μετρηθεί σε εβδομάδες και όχι σε μήνες, αν και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει παράλληλα πως η σύγκρουση θα μπορούσε να συνεχιστεί «για όσο διάστημα χρειαστεί».

Οι στόχοι της Ουάσιγκτον και το χρονοδιάγραμμα

Βασικός παράγοντας που θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα είναι η σαφής ιεράρχηση των στόχων της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει περιγράψει ως προτεραιότητες:

Την εξάρθρωση του πυραυλικού οπλοστασίου του Ιράν.

Την αποδυνάμωση του ιρανικού ναυτικού.

Τον περιορισμό της δραστηριότητας των proxies (πληρεξουσίων) στην ευρύτερη περιοχή.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι ευρύτερες φιλοδοξίες, όπως μια ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος, θα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με πιο περιορισμένους στόχους, όπως η καταστροφή πυρηνικών υποδομών. Αντίθετα, οποιαδήποτε κίνηση προς τη διπλωματική επαναπροσέγγιση ή τις διαπραγματεύσεις θα αποτελούσε ένδειξη για μια συντομότερη σύγκρουση.

Εξοπλισμοί και αποθέματα

Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι η πυραυλική ικανότητα του Ιράν και ο ρυθμός χρήσης των όπλων. Το Ιράν εκτιμάται ότι διέθετε περίπου 2.000 βαλλιστικούς πυραύλους πέρυσι, μαζί με μεγάλο αριθμό drones Shahed-136, ενώ φέρεται να έχει εκτοξεύσει περίπου 1.200 βλήματα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Στο αμυντικό σκέλος, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους αναχαιτιστικούς πυραύλους PAC-3. Με την παραγωγή να φτάνει τις 600 μονάδες το 2025, τα αποθέματα και οι ανάγκες ανεφοδιασμού αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα τη διάρκεια των ενεργών εχθροπραξιών.

Το «κλειδί» των Στενών του Ορμούζ

Η Morgan Stanley υπογραμμίζει επίσης την κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ ως κομβική μεταβλητή. Ενώ προηγουμένως θεωρούσε απίθανο ένα πλήρες κλείσιμο του περάσματος λόγω των οικονομικών κινδύνων για το ίδιο το Ιράν και την Κίνα, οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν σημαντική επιβράδυνση της ναυτιλίας. Οι ΗΠΑ εξετάζουν την παροχή ασφαλιστικών εγγυήσεων και ναυτικών συνοδειών για τα πετρελαιοφόρα, κάτι που θα μπορούσε να μετριάσει, αλλά όχι να εξαλείψει, τους κινδύνους στην τροφοδοσία.

Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση;

Τέλος, η συχνότητα των ανταλλαγών πυραυλικών πληγμάτων και των αεροπορικών επιδρομών θα δείξει αν η σύγκρουση οδεύει προς κλιμάκωση ή εκτόνωση.