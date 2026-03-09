Η ευεργεσία Στέλιου Χατζηιωάννου πράξη μίμησης κι όχι ζηλόφθονης αντίδρασης!

Στον τόπο μας εύκολα κατακρίνουμε τους πλούσιους, δύσκολα αναγνωρίζουμε τις πράξεις δωρεάς και χορηγιών τους.

Είναι η ιδεολογική υποκρισία και η εγγενής ροπή προς την εμπάθεια που μας κινητροδοτούν…

Η Δωρεά του Ιδρύματος «Στέλιος Χατζηιωάννου», προς τους γιατρούς του ΕΣΥ, στα μικρά ακριτικά νησιά είναι πράξη αντάξια μεγάλης ευεργεσίας προς το κοινωνικό σύνολο. Αποδεικνύει την ουσιαστική και βαθιά αγάπη του επιχειρηματία προς την Ελλάδα.

Πράξη μίμησης και όχι ζηλόφθονης αντίδρασης…

Η απόφαση του Στέλιου Χατζηιωάννου ήρθε ως απάντηση της υγιούς ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην πολιτική αντιπαράθεση για το σημαντικό θέμα της αμοιβής του ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Ο διεθνούς εμβέλειας επιχειρηματίας επιλέγει να ενισχύσει το πλέον ευαίσθητο κομμάτι του κρατικού συστήματος Υγείας.

Απλώνει τη φροντίδα του στα ακριτικά νησιά ώστε να καταστήσει βιώσιμη την παραμονή των γιατρών σε αυτά.

Για τα επόμενα επτά χρόνια, θα αμείβονται με το αφορολόγητο βοήθημα των 1.500 ευρώ, επιπλέον στο μισθό τους, 80 γιατροί του ΕΣΥ, υπηρετούντες σε 47 μικρά νησιά με πληθυσμό έως 4.000 κατοίκους!

Δεν είναι απλώς μια «δωρεά» ή μια αυτοτελής χορηγία η απόφαση του Ιδρύματος Χατζηιωάννου.

Ο επιχειρηματίας ενεργεί ως Ευεργέτης. Εντάσσεται στη χορεία αντίστοιχων αποφάσεων που κατευθύνουν ισχυρές ενισχύσεις στον τομέα Αμύνης, στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και στην κοινωνική συνοχή.

Εάν είναι γνωστή η είδηση σε όλο το εύρος της κοινωνίας, διατηρώ επιφυλάξεις. Η ανακοίνωση της Δωρεάς έγινε σε εκδήλωση που οργάνωσε το Ίδρυμα με την παρουσία του Ευεργέτη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκη, ενώπιον του Υπ. Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπ. Ε. Αγαπηδάκη και του Υφ. Μ. Θεμιστοκλέους.

Αναδημοσιεύτηκε σε κάποιους ειδησεογραφικούς ιστότοπους, με σχετικά, σύντομη αναφορά κι αυτό όλο.

Κι αν ακόμη, ως λογική αντίδραση, ο κύριος Χατζηιωάννου δεν επιθυμεί την αυτοπροβολή του, είναι λάθος να μην επισημανθεί και να μην τονιστεί η πράξη, ως γεγονός μεγάλης απήχησης.

Η επιπρόσθετη αμοιβή σε γιατρούς ΕΣΥ στις ολιγομελείς κοινωνίες του νησιωτικού συμπλέγματος προσθέτει πρώτα απ´ όλα υπεραξία στο ιατρικό λειτούργημα. Επαυξάνει την αυτοπεποίθηση, το ηθικό και αναβαθμίζει την επαγγελματική επάρκεια του επιστημονικού δυναμικού.

Συντελεί ως ένα λειτουργικό «βοήθημα» στην αναχαίτιση της «εχθροπάθειας», που χρησιμοποιείται από τα κόμματα των άκρων προκειμένου να καλλιεργούν την ονομαζόμενη ταξική αντιπαλότητα, δηλαδή τη μάταιη προσπάθεια τους να εγκλωβίσουν ψηφοφόρους προς όφελος τους.

Ενισχύει, επιπροσθέτως, την κοινωνική αγωγή, την καταπολέμηση της αγένειας, η οποία την τελευταία δεκαπενταετία έχει λάβει «ρόλο» εργαλείου στην τοξική και προφανώς ηλιθιώδη πολιτική αντιπαράθεση.

Όμως, η προβολή παρόμοιου τύπου Ευεργεσίας θα πρόσθετε ένα ακόμη κίνητρο στους έχοντες ισχυρή οικονομική θέση και άνεση επιχειρηματίες, να καταγραφούν περισσότερο για την προσφορά τους, παρά για τις διαρκείς απαιτήσεις τους από τον κρατικό κορβανά!

Εκτός από την υστεροφημία τους, πόσο καλύτερα επωφελείς θα ήταν για την πατρίδα…