Bitcoin: «Βουτιά» 5% το 2025 και 22% το δ' τρίμηνο

Το Bitcoin σημειώνει άνοδο την Τετάρτη, αλλά αναμένεται να κλείσει το έτος με αρνητικό πρόσημο, επηρεασμένο από τις μεγάλες απώλειες του δ' τριμήνου, καθώς η χαμηλή ρευστότητα και η μείωση της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων επηρέασαν αρνητικά την αγορά των crypto.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο καταγράφει σήμερα, τελευταία μέρα του 2025, άνοδο 0,88% στα 88.708 δολάρια.

Όμως, το Bitcoin οδεύει σε πτώση σχεδόν 5% για το έτος, με τις απώλειες μόνο στο τέταρτο τρίμηνο να ξεπερνούν το 22%. Τον Οκτώβριο είχε σημειώσει ρεκόρ υψηλής τιμής πάνω από 126.000 δολάρια.

Η απότομη πτώση στα τέλη του έτους ανέτρεψε τα προηγούμενα κέρδη και άφησε το Bitcoin να προσπαθεί να διατηρήσει τα βασικά επίπεδα στήριξης, καθώς οι επενδυτές αποσύρθηκαν από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Το Bitcoin αναμένεται να κλείσει το έτος με απώλειες, με πτώση 22% το τέταρτο τρίμηνο

Η αδυναμία του Bitcoin στα τέλη του 2025 ήρθε έπειτα από μια ισχυρή ανάκαμψη το δ' τρίμηνο του 2024, όταν οι τιμές ανέβηκαν μετά την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Τότε, οι αγορές είχαν ενσωματώσει στις τιμές τις προσδοκίες ότι η κυβέρνησή Τραμπ θα ακολουθούσε μια πιο υποστηρικτική ρυθμιστική στάση απέναντι στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενισχύοντας το κλίμα στον τομέα των crypto και οδηγώντας σε μεγάλες εισροές.

Ωστόσο, το κύμα αισιοδοξίας που επικράτησε στις αρχές του 2025 αποδείχθηκε δύσκολο να διατηρηθεί. Μετά από σταθερά κέρδη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, το Bitcoin έχασε τη δυναμική του από τα μέσα του 2025, καθώς οι παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες έσφιξαν και οι επενδυτές γίνονταν πιο επιφυλακτικοί.

Οι προσπάθειες ανάκαμψης τον Δεκέμβριο δεν κατάφεραν να κερδίσουν έδαφος, παρά τις εποχιακές προσδοκίες για το λεγόμενο «ράλι του Άγιου Βασίλη». Το Bitcoin πάλεψε επανειλημμένα να ανακτήσει υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια του μήνα, με κάθε ανάκαμψη να αντιμετωπίζεται με νέες πωλήσεις, καθώς οι επενδυτές κλείδωναν τα κέρδη τους ή μείωναν την έκθεσή τους πριν από το τέλος του έτους.

Παρότι το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παρέμεινε αμείωτο, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας στα spot Bitcoin exchange-traded funds, οι ροές δεν ήταν επαρκείς για να αντισταθμίσουν την ευρύτερη τάση αποφυγής κινδύνου στις παγκόσμιες αγορές.