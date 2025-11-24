Τα stablecoins θα μπορούσαν να αποσπάσουν πολύτιμες καταθέσεις λιανικής από τις τράπεζες της Ευρωζώνης και οποιαδήποτε μαζική απόσυρση κεφαλαίων από ένα νόμισμα θα μπορούσε να έχει ευρείες επιπτώσεις στη σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, προειδοποίησε τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Όπως σημείωσε το Reuters, τα stablecoins (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία) έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή και η αγοραία αξία τους υπερβαίνει πλέον τα 280 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα σχετικά μικρό ποσό, αλλά αξιοσημείωτο, καθώς οι εκδότες τους συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων αγοραστών αμερικανικών κρατικών ομολόγων

Προορίζονται ως αποθεματικό αξίας και για τη διενέργεια διασυνοριακών πληρωμών, αλλά η πραγματική χρήση τους είναι η αγορά κρυπτονομισμάτων, υποστήριξε η ΕΚΤ σε άρθρο της Financial Stability Review, προσθέτοντας ότι περίπου το 80% όλων των συναλλαγών που εκτελούνται επί του παρόντος σε παγκόσμιο επίπεδο σε κεντρικές πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων αφορούν stablecoins.

«Η σημαντική αύξηση τωνstablecoins θα μπορούσε να προκαλέσει εκροές καταθέσεων λιανικής, μειώνοντας μια σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες και αφήνοντάς τις με πιο ασταθή χρηματοδότηση συνολικά», ανέφερε η ΕΚΤ.

Ωστόσο, ο κύριος κίνδυνος προέρχεται από μια πιθανή φυγή επενδυτών, καθώς τα δύο μεγαλύτερα stablecoins συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων «κατόχων» αμερικανικών κρατικών ομολόγων και διαθέτουν αποθέματα περιουσιακών στοιχείων που είναι συγκρίσιμα με τα 20 μεγαλύτερα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.

«Μια φυγή από αυτά τα stablecoins θα μπορούσε να προκαλέσει μια πώληση των αποθεματικών τους περιουσιακών στοιχείων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη λειτουργία των αγορών αμερικανικών κρατικών ομολόγων», πρόσθεσε η ΕΚΤ.

Τέτοιες μαζικές αποσύρσεις θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την Ευρωζώνη, εάν ένας φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας φορέας τρίτης χώρας εκδώσουν από κοινού ένα ανταλλάξιμο stablecoin, καθώς οι κανονισμοί της ΕΕ είναι αυστηρότεροι και οι επενδυτές είναι πιο πιθανό να το επιλέξουν για εξαγορά.

«Αυτό θα μπορούσε να αφήσει τους εκδότες της ΕΕ με ανεπαρκή αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία υπό την εποπτεία των αρχών της ΕΕ για να ικανοποιήσουν τα συνδυασμένα αιτήματα εξαγοράς που υποβλήθηκαν από κατόχους token της ΕΕ και εκτός ΕΕ, ενισχύοντας τους κινδύνους μαζικής απόσυρσης στην ΕΕ», πρόσθεσε η ΕΚΤ.