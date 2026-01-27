Χρηματιστήριο Αθηνών: Ρεκόρ 16ετίας - Ξεπέρασε τις 2.300 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά διέσπασε ανοδικά και τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 16 ετών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφώνεται στις 2.304,59 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,1% (11:30).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 75,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,97%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,79%), της Πειραιώς (+2,49%), της Viohalco (+2,22%), της Εθνικής (+2,13%), της Eurobank (+1,78%) και της Alpha Bank (+1,63%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-0,61%), της Coca Cola HBC (-0,57%) και της Aktor (-0,55%).

Ανοδικά κινούνται 47 μετοχές, 28 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πλαστικά Κρήτης (+5,48%) και Elvalhalcor (+4,79%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-6,51%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-3,64%).