Χρηματιστήριο Αθηνών: Ισχυρή ανάκαμψη και κέρδη άνω του 3%, με τις τράπεζες να πρωταγωνιστούν

Ισχυρά κέρδη καταγράφει για την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αθηνών, «ακολουθώντας» το θετικό κλίμα που επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές και καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να ανασυνταχθούν από τις απώλειες που προκάλεσαν τις προηγούμενες μέρες οι ανησυχίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως εν μέσω της έντονης μεταβλητότητας, οι επενδυτές παρακολουθούν και τις κινήσεις της κυβέρνησης της ΝΔ για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σε περίπτωση που οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας καύσιμα, μεταφορές και βασικά αγαθά.

Μετά από τις 11:15 της Τρίτης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κέρδιζε 3,4% στις 2.174 μονάδες και ο τζίρος των συναλλαγών ξεπέρναγε τα 76 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχυόταν 3,5% στις 5.522 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ανέβαινε 2,7% στις 2.568 μονάδες και ο δείκτης των τραπεζών κέρδιζε 5,6% στις 2.443 μονάδες.

Συνολικά, 95 μετοχές σημείωναν άνοδο, 6 μετοχές υποχωρούσαν και 3 μετοχές παρέμεναν αμετάβλητες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+8,04%), της Alpha Bank (+6,54%), της Elvalhalcor (+6,08%) και της Optima Bank (+5,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,12%) και των ΕΛΠΕ (-0,66%).

