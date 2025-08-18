Το αρνητικό κλίμα στο εξωτερικό «παρασέρνει» το Χρηματιστήριο Αθηνών

Με ισχυρές απώλειες επανέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών στις συνεδριάσεις μετά από την αργία του 15Αύγουστου, ακολουθώντας το αρνητικό κλίμα που υπάρχει στις διεθνείς αγορές γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Μετά τις 14:00 ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ έπεφτε 1,3% στις 2.097 μονάδες και με τον τζίρο να φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ο Large Cap έχανε 1,4%, ο Mid Cap υποχωρούσε 0,6% και ο δείκτης των τραπεζών σημείωνε πτώση 2%.

Η πτώση της Δευτέρας μπορεί να εξηγηθεί σε ένα βαθμό από τις κατοχυρώσεις των κερδών στις οποίες προβαίνουν οι επενδυτές, καθώς το ΧΑ εμφάνισε κέρδη άνω του 8% στο δεκαήμερο που ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, «δείχνοντας» προς τις ρευστοποιήσεις - ιδιαίτερα στις τραπεζικές μετοχές.

Ωστόσο, πέρα από τις τάσεις διόρθωσης, η ελληνική αγορά (όπως και τα διεθνή χρηματιστήρια) επηρεάζεται αρνητικά από τις ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία των συζητήσεων αναφορικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το «μενού» για τη Δευτέρα περιλαμβάνει τις επαφές που θα έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ισχυρότερους ηγέτες της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο.

Οι αγορές αναμένουν το εάν και σε ποιο βαθμό θα υπάρξουν σημάδια αποκλιμάκωσης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, που συνεχίζει ακάθεκτος για πάνω από 3,5 χρόνια.

Ιδιαίτερα, η προσοχή θα δοθεί στο πόσο μεγάλες θα είναι οι υποχωρήσεις που θα κάνουν οι εμπλεκόμενες πλευρές ώστε να πλησιάσει το σενάριο κατάπαυσης του πυρός.

To Bloomberg σημείωσε πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από τον Τραμπ να διευκρινίσει ποιες ακριβώς εγγυήσεις ασφάλειας είναι διατεθειμένες να παράσχουν οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε ανοιχτός στις απαιτήσεις του Πούτιν να παραχωρήσει η Ουκρανία μεγάλες εκτάσεις στα ανατολικά, τις οποίες ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να καταλάβει από το 2014.

Παρά τις σκληρές απαιτήσεις προς την Ουκρανία, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον έτοιμες να υποστηρίξουν μια συμφωνία.

Πάντως, ο Τραμπ βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς είχε υποσχεθεί ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο θα έθετε γρήγορα τέλος στον πόλεμο, όμως αντί να υποκύψει στον Τραμπ, η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της.

Η άρνηση του Ζελένσκι να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες είναι μια θέση που μοιράζεται η πλειοψηφία των Ουκρανών. Ωστόσο, το επίπεδο υποστήριξης έχει μειωθεί καθώς οι αντεπιθέσεις αποτυγχάνουν και οι απώλειες αυξάνονται, ενώ υπάρχει ο φόβος ότι μια περαιτέρω υποχώρηση μπορεί να προκαλέσει μελλοντικές επιθέσεις.