NASA: Η πιο κοντινή φωτογραφία του Ποσειδώνα από το Voyager 2

Την πιο κοντινή φωτογραφία του πλανήτη Ποσειδώνα τράβηξε το Voyager 2 της NASA.

Ο Ποσειδώνας βρίσκεται 2,8 δισ. μίλια (4,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα) μακριά από τον ήλιο και η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 25 Αυγούστου 1989.

Υπενθυμίζεται ότι το Voyager 2, η μακροβιότερη αποστολή της NASA, εξερεύνησε τον Ποσειδώνα κατά τη διάρκεια μιας ιστορικής συνάντησης στις 25 Αυγούστου 1989, στέλνοντας πίσω τα πρώτα κοντινά πλάνα του πλανήτη από την ανθρωπότητα.

#OTD 8/25/1989: #Voyager2 makes its closest approach to 🔵Neptune, making it the first #spacecraft to observe Neptune up close and the first to visit four planets beyond 🌎#Earth: https://t.co/NyqAdH2nSv #space #solarsystem #GrandTour @NASA @NASAJPL pic.twitter.com/pOP13JMlVg