Messier 33: Ο γαλαξίας με τις πολυάριθμες περιοχές όπου τα άστρα γεννιούνται ταχύτατα

Ο σπειροειδής γαλαξίας M33, που έχει περίπου το μισό μέγεθος του γαλαξία μας, είναι το τρίτο μεγαλύτερο μέλος της Τοπικής Ομάδας των γαλαξιών μας μετά τον γαλαξία της Ανδρομέδας (Μ31) και τον Γαλαξία μας.

Ο Μ33 βρίσκεται στον αστερισμό Triangulum, που έχει σχήμα τριγώνου, και έχει το παρατσούκλι «γαλαξίας του Τριγώνου».

Αποτελούμενη από 54 ξεχωριστά οπτικά πεδία του Hubble, η εικόνα αυτή είναι το μεγαλύτερο ψηφιδωτό υψηλής ανάλυσης του M33 που έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα από οποιοδήποτε παρατηρητήριο. Επιλύει 25 εκατομμύρια μεμονωμένα αστέρια σε μια περιοχή πλάτους 14.000 ετών φωτός που εκτείνεται στο κέντρο του γαλαξία.

Οι περιοχές με μπλε χρώμα που είναι διάσπαρτες σε όλη την εικόνα αποκαλύπτουν πολυάριθμες περιοχές ταχύτατης γέννησης άστρων στον M33. Στην πραγματικότητα, οι παρατηρήσεις του Hubble αποκαλύπτουν ότι ο ρυθμός σχηματισμού άστρων του γαλαξία Triangulum είναι δέκα φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο που βρέθηκε στον γαλαξία της Ανδρομέδας, ο οποίος είχε προηγουμένως εξεταστεί από το Hubble.

📍 M33

➡️ 2.7 million light-years

🏠 Triangulum constellation



This newly released view shows the heart of M33, one of our Milky Way Galaxy’s largest neighbors: https://t.co/wLga8vt9vr pic.twitter.com/FPohf7hFzX