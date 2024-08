Άρης: Επιστημονική ανακάλυψη δίνει νέα στοιχεία για την ύπαρξη νερού στον κόκκινο πλανήτη

Δεξαμενή νερού σε υγρή μορφή στον Άρη - βαθιά στον βραχώδη εξωτερικό φλοιό του πλανήτη - ανακάλυψαν για πρώτη φορά επιστήμονες.

Όπως αναφέρει το BBC, τα ευρήματα προέρχονται από μια νέα ανάλυση δεδομένων από το Mars Insight Lander της NASA, το οποίο προσγειώθηκε στον πλανήτη το 2018. Η προσεδάφιση μετέφερε ένα σεισμόμετρο, το οποίο κατέγραψε σεισμικές δονήσεις τεσσάρων ετών (συνολικά περισσότερους από 1.319 σεισμούς) από το βαθύ εσωτερικό του πλανήτη.

Η ανάλυση αυτών των δονήσεων - και του ακριβούς τρόπου με τον οποίο κινείται ο πλανήτης - αποκάλυψε "σεισμικά σήματα" νερού. Ενώ υπάρχει νερό παγωμένο στους πόλους του Άρη και ενδείξεις ατμών στην ατμόσφαιρα, αυτή είναι η πρώτη φορά που βρέθηκε νερό σε υγρή μορφή στον πλανήτη.

Οι τοποθετήσεις των επιστημόνων

Μετρώντας πόσο γρήγορα ταξιδεύουν τα σεισμικά κύματα, οι επιστήμονες έχουν επεξεργαστεί το υλικό μέσα από το οποίο είναι πιο πιθανό να κινούνται. «Στην πραγματικότητα πρόκειται για τις ίδιες τεχνικές που χρησιμοποιούμε για την αναζήτηση νερού στη γη ή για την αναζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου», εξήγησε ο καθηγητής Μίκαελ Μάνγκα, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα.

Η ανάλυση αποκάλυψε ταμιευτήρες νερού σε βάθος περίπου 10 έως 20 χιλιομέτρων (6 έως 12 μίλια) στον φλοιό του πλανήτη.

«Η κατανόηση του κύκλου του νερού στον Άρη είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της εξέλιξης του κλίματος, της επιφάνειας και του εσωτερικού στον πλανήτη», δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Βάσαν Ράιτ, από το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας Σκριπς του Πανεπιστημίου του Σαν Ντιέγκο.

Ο καθηγητής Μάνγκα πρόσθεσε ότι το νερό είναι «το πιο σημαντικό μόριο στη διαμόρφωση της εξέλιξης ενός πλανήτη». Το εύρημα αυτό, είπε, απαντά στο μεγάλο ερώτημα «πού πήγε όλο το νερό του Άρη;».

Μελέτες της επιφάνειας του Άρη - με τα κανάλια και τους κυματισμούς της - δείχνουν ότι, στην αρχαιότητα, υπήρχαν ποτάμια και λίμνες στον πλανήτη. Αλλά εδώ και τρία δισεκατομμύρια χρόνια, ήταν μια έρημος. Κάποιο από αυτό το νερό χάθηκε στο διάστημα όταν ο Άρης έχασε την ατμόσφαιρά του. Όμως, δήλωσε ο καθηγητής Μάνγκα, εδώ στη γη, «μεγάλο μέρος του νερού μας βρίσκεται στο υπέδαφος και δεν υπάρχει λόγος να μη συμβαίνει το ίδιο και στον Άρη».

Ελπίδες να βρεθεί και άλλο νερό

Το σκάφος Insight μπόρεσε να καταγράψει μόνο απευθείας από τον φλοιό που βρίσκεται από κάτω του, αλλά οι ερευνητές αναμένουν ότι θα υπάρξουν παρόμοιες δεξαμενές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν αυτή η έρευνα διεξαχθεί, εκτιμούν ότι θα βρεθεί αρκετό νερό σε υγρή μορφή στον πλανήτη για να σχηματίσει ένα στρώμα σε όλη την επιφάνεια που θα έχει βάθος μεγαλύτερο από μισό μίλι.

Ωστόσο, επισημαίνουν, η τοποθεσία του δεν είναι σε καλό σημείο για να αξιοποιηθεί από τους επιχειρηματίες με σχέδια αποικισμού του Άρη..

«Είναι δεσμευμένο 10-20 χιλιόμετρα βαθιά στον φλοιό», εξήγησε ο καθηγητής Μάνγκα. «Η διάνοιξη μιας τρύπας βάθους 10 χιλιομέτρων στον Άρη - ακόμη και για τον [Elon] Musk - θα ήταν δύσκολη», δήλωσε στο BBC News. «Χωρίς νερό σε υγρή μορφή, δεν υπάρχει ζωή», δήλωσε ο καθηγητής. «Έτσι, αν υπάρχουν κατοικήσιμα περιβάλλοντα στον Άρη, αυτά μπορεί να είναι τώρα βαθιά στο υπέδαφος».

Τα ευρήματα της έρευνας δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.