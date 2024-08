Βίντεο με το Βόρειο Σέλας από το διάστημα τράβηξε αστροναύτης (vid)

Ένας αστροναύτης της NASA που βρίσκεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), δημοσίευσε στο Twitter ένα απίστευτο βίντεο στο οποίο απεικονίζεται η πανοραμική του θέα στο Βόρειο Σέλας από το διάστημα.

Timelapse of the moon setting into streams of red and green aurora followed by a sunrise lighting up Soyuz with a light blue.



The aurora have been amazing the past few days. Great timing for trying out a new lens that recently arrived on Cygnus.



15mm, T1.8, 1/3s exposure,… pic.twitter.com/otFv5pZ6vd