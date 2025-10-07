Τουρκία: 100 εκατ. ευρώ στο ζήτημα της Halkbank, προς «κατευνασμό» των ΗΠΑ

Τουρκικοί αξιωματούχοι πρότειναν να διευθετηθεί μια αμερικανική δικαστική υπόθεση εναντίον της κρατικής τράπεζας Halkbank για περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Σύμφωνα με την πρόταση που συζητήθηκε, η οποία περιελάμβανε πρόσθετους όρους, η τράπεζα δεν θα παραδεχόταν την ενοχή της στην υπόθεση - μια βασική προτεραιότητα για την Άγκυρα - ανέφεραν οι πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις

Η Halkbank αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την υποτιθέμενη βοήθεια που παρείχε στο Ιράν να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η τράπεζα έχει δηλώσει αθώα.

Οποιοσδήποτε διακανονισμός θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσπάθειες της Άγκυρας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, οι οποίες υπονομεύθηκαν από την απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει πυραυλικά συστήματα S-400 από τη Ρωσία το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την προγραμματισμένη πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία ως αντίδραση και την απέκλεισαν από ένα κοινό πρόγραμμα παραγωγής των αεροσκαφών. Επίσης, επέβαλαν κυρώσεις στον κορυφαίο οργανισμό προμηθειών άμυνας της Τουρκίας. Η υπόθεση κατά της Halkbank ασκήθηκε αργότερα τον ίδιο χρόνο.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ θερμαίνονται τώρα, εν μέρει λόγω των φιλικών προσωπικών δεσμών των δύο ηγετών, αν και η επίσημη επίσκεψη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άμεση έγκριση του Τραμπ για την άρση των αμερικανικών κυρώσεων και την αγορά των F-35, όπως ήλπιζε η Τουρκία.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις συζητήθηκαν στο πλαίσιο των συνομιλιών του περασμένου μήνα στο Λευκό Οίκο σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την Halkbank.

Δεν ήταν σαφές πώς αντέδρασε η αμερικανική πλευρά στην τουρκική πρόταση ή αν οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μετά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Τραμπ, του Ερντογάν και των κορυφαίων γραμματέων και υπουργών τους.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε να εκδικάσει την τελευταία έφεση της Halkbank τη Δευτέρα, επικυρώνοντας την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου ότι η ποινική υπόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης πρέπει να προχωρήσει.

Η απόφαση προκάλεσε πτώση 10% στις μετοχές της Halkbank και, εκτός εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, ανοίγει τον δρόμο για πιθανή δίκη, αν και η τράπεζα δήλωσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης.

«Οι πρωτοβουλίες για την εξεύρεση νομικής βάσης συμβιβασμού στο πλαίσιο των συμφωνιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας συνεχίζονται επίσης σε θετική κατεύθυνση», δήλωσε η τράπεζα μετά την απόφαση.

Ο Ερντογάν, καθισμένος δίπλα στον Τραμπ μετά την άφιξή του στην πρώτη του δεξίωση στο Λευκό Οίκο μετά από έξι χρόνια, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, το θέμα της Halkbank. Στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «παράνομες» και «άσχημες».

Η Γκονουλ Τολ, διευθύντρια του τουρκικού προγράμματος του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής με έδρα την Ουάσινγκτον, είχε επισημάνει το ενδεχόμενο πρόστιμο 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο X λίγο μετά τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντάς το ως πιθανό «συγκεκριμένο βήμα» σε μια κατά τα άλλα αμφιλεγόμενη συζήτηση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου «δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ Άγκυρας και Ουάσινγκτον», έγραψε στο X τη Δευτέρα. «Τα δικαστήρια μπορούν να παραχωρήσουν στην κυβέρνηση το δικαίωμα να αποφασίζει για υποθέσεις που αφορούν την εξωτερική πολιτική, όπως αυτή».