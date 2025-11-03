Tesla: Συμφωνία 2,1 δισ. δολαρίων με τη Samsung για προμήθεια μπαταριών ESS

Η Samsung κατέληξε σε συμφωνία με την Tesla για την προμήθεια μπαταριών ESS (Energy Storage System) αξίας άνω των 3 τρισεκατ. γουόν (2,11 δισ. δολάρια) στην Tesla για μια περίοδο τριών ετών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Korea Economic Daily τη Δευτέρα.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή από τον κλάδο των μπαταριών.

Η Samsung σχολίασε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμη τίποτα. Η Tesla δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το deal για την παραγωγή επεξεργαστών AI

Υπενθυμίζεται πως τον Αύγουστο η Tesla υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο ύψους 16,5 δισ. δολαρίων με τη Samsung Electronics για την προμήθεια προηγμένων επεξεργαστών AI σε μία συμφωνία στρατηγικής σημασίας για το μέλλον των αυτόνομων οχημάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Η κατασκευή των νέων AI6 chips –που προορίζονται για το σύστημα αυτόνομης οδήγησης FSD (Full Self-Driving), το ρομπότ Optimus, καθώς και τα εσωτερικά AI data centers της Tesla– θα πραγματοποιείται στη νέα μονάδα παραγωγής της Samsung στο Taylor του Τέξας, η οποία αναμένεται να εξειδικευτεί στην παραγωγή των συγκεκριμένων ημιαγωγών.



Η διάρκεια της συμφωνίας φτάνει έως το τέλος του 2033, κάτι που επιβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση των δύο τεχνολογικών κολοσσών και ενισχύει τη θέση της Samsung απέναντι στον ηγέτη της αγοράς ημιαγωγών TSMC. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχει εξασφαλίσει ποτέ η Samsung Foundry, η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις όσον αφορά τη ζήτηση και το μερίδιο αγοράς.