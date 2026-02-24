Tesla: Πτώση 17% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην ΕΕ σε ετήσια βάση

Οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων της Tesla στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 17% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας την Τρίτη, καθώς η συνολική ζήτηση αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκε.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων πούλησε 8.075 αυτοκίνητα στην ΕΕ κατά τη διάρκεια του μήνα, από 9.733 ένα χρόνο νωρίτερα, αφήνοντας το μερίδιο αγοράς της στο 0,8% έναντι 1,0% προηγουμένως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Οι συνολικές ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 3,9% τον Ιανουάριο, ενώ τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEVs) αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους στο 19,3% από 14,9% ένα χρόνο νωρίτερα, υπογραμμίζοντας την ένταση του ανταγωνισμού στον τομέα που κάποτε κυριαρχούσε η Tesla.

Τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμειναν το πιο δημοφιλές σύστημα μετάδοσης κίνησης, καταλαμβάνοντας το 38,6% των ταξινομήσεων, ενώ τα μοντέλα βενζίνης και ντίζελ συνέχισαν να χάνουν έδαφος.

Η πτώση της Tesla έρχεται σε αντίθεση με την ισχυρή ανάπτυξη των BEV σε βασικές αγορές όπως η Γαλλία και η Γερμανία, υπογραμμίζοντας την πίεση από καθιερωμένες ευρωπαϊκές μάρκες.