Tesla: «Βουτιά» των πωλήσεων στις σκανδιναβικές χώρες τον Οκτώβριο

Οι πωλήσεις της Tesla έπεσαν κατακόρυφα τον Οκτώβριο στη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία, σε ένα ακόμη σημάδι ότι οι δυσκολίες της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη συνεχίζονται, αλλά η εταιρεία σημείωσε μικρή αύξηση στη Γαλλία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της αυτοκινητοβιομηχανίας μειώθηκαν κατά 89% στη Σουηδία, 86% στη Δανία και 50% στη Νορβηγία. Η Tesla είχε σημειώσει αύξηση των πωλήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές τον Σεπτέμβριο, μετά από πτώση κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Οι πωλήσεις της Tesla αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2,4% στη Γαλλία, ελαφρώς κάτω από την αύξηση 2,9% των συνολικών πωλήσεων στην αγορά αυτή.

Η πτώση στη Νορβηγία ήρθε μετά από αρκετούς μήνες ανάπτυξης σε μια αγορά όπου σχεδόν όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά και η Tesla παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων της χώρας.

Η Tesla έχει πληγεί από τη μείωση των πωλήσεων στην Ευρώπη φέτος, επειδή διαθέτει μια μικρή, παλαιωμένη γκάμα μοντέλων, σε μια εποχή που οι παραδοσιακοί κατασκευαστές και οι Κινέζοι ανταγωνιστές της κυκλοφορούν νέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων με ταχύ ρυθμό.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις της Tesla μειώθηκαν κατά 28,5% στην Ευρώπη σε σύγκριση με τους πρώτους εννέα μήνες του 2024.

Η εταιρεία αντιμετώπισε επίσης την αντίδραση ορισμένων Ευρωπαίων καταναλωτών εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου Ίλον Μασκ, ο οποίος συνέβαλε στη χρηματοδότηση της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές πέρυσι και έχει υποστηρίξει τα ευρωπαϊκά ακροδεξιά κόμματα.

Στη Δανία, η Tesla ξεπεράστηκε σε πωλήσεις από αρκετές κινεζικές μάρκες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των BYD, Xpeng και GEELY.

Στη Σουηδία, η Tesla πούλησε μόλις 133 οχήματα, υστερώντας όχι μόνο από τις mainstream μάρκες, αλλά και από την πολυτελή γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Porsche P911_p.DE, η οποία πούλησε 172 αυτοκίνητα. Μέχρι τον Οκτώβριο, οι πωλήσεις της Tesla στη Σουηδία έχουν μειωθεί κατά 67% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.