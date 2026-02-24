Telefónica: Ζημιές-μαμούθ λόγω αναδιάρθρωσης αλλά με «βλέμμα» στην ανάπτυξη το 2026

Σε μια χρονιά βαθιάς στρατηγικής μεταμόρφωσης εξελίχθηκε το 2025 για την Telefónica, με τον ισπανικό τηλεπικοινωνιακό κολοσσό να καταγράφει σημαντικές καθαρές ζημιές, οι οποίες ωστόσο αποδίδονται στο υψηλό κόστος της αναδιοργάνωσης και της αποχώρησης από τις αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Τα μεγέθη και το «βαρίδι» των 2,8 δισ. ευρώ

Για το τέταρτο τρίμηνο, ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 3,04 δισ. ευρώ (έναντι κερδών 133 εκατ. το προηγούμενο έτος), καθώς επιβαρύνθηκε με έκτακτα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους 2,8 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα €2,5 δισ. αφορούν το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού στην Ισπανία, μια κίνηση που στοχεύει στη μακροπρόθεσμη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Σε επίπεδο έτους, οι συνολικές ζημιές ανήλθαν σε 2,05 δισ. ευρώ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ οι διακοπείσες δραστηριότητες (μονάδες προς πώληση στη Λατινική Αμερική) πρόσθεσαν επιπλέον ζημιές 2,27 δισ. ευρώ.

Επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και απομόχλευση

Παρά την αρνητική καθαρή κερδοφορία, η λειτουργική εικόνα παραμένει θετική:

Τα έσοδα τριμήνου αυξήθηκαν κατά 0,7% (€9,17 δισ.).

Το προσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 2% στα €3,20 δισ.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) για το έτος ανήλθαν στα €2,07 δισ., ξεπερνώντας τους στόχους.

Ιδιαίτερα θετικό σήμα αποτελεί η μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 1,4 δισ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο, με το συνολικό χρέος να διαμορφώνεται στα 26,82 δισ. ευρώ.

Η στρατηγική έξοδος από τη Λατινική Αμερική

Η Telefónica ολοκλήρωσε το 2025 ένα μπαράζ αποεπενδύσεων, πουλώντας τις μονάδες σε Αργεντινή, Περού, Ουρουγουάη και Εκουαδόρ. Στις 5 Φεβρουαρίου έκλεισε η πώληση της Κολομβίας, ενώ ακολουθεί η Χιλή έναντι τιμήματος άνω των 1,2 δισ. δολαρίων.

Προοπτικές για το 2026

Για το τρέχον έτος, η διοίκηση υπό τον Marc Murtra θέτει στόχους για ανάπτυξη εσόδων και EBITDA μεταξύ 1,5% - 2,5%. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το μέρισμα των €0,30 για το 2025 (με την τελευταία δόση τον Ιούνιο του 2026), εστιάζοντας πλέον στην οργανική ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση του ισολογισμού της.