Συνεργασία Boeing Defense and Space και Palantir για παροχή εργαλείων AI

Η Boeing θα συνεργαστεί με την Palantir Technologies για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα λύσεων Foundry AI της εταιρείας λογισμικού σε ολόκληρη την αμυντική και διαστημική μονάδα της εταιρείας κατασκευής αεροσκαφών, ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Τρίτη.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει τη Boeing να τυποποιήσει την ανάλυση δεδομένων σε όλες τις γραμμές παραγωγής της. Η Boeing έχει επίσης προσλάβει την Palantir για την παροχή εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης και τεχνογνωσίας για διάφορα απόρρητα έργα που αποσκοπούν στην υποστήριξη ευαίσθητων στρατιωτικών αποστολών.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα για τις εταιρείες άμυνας εν μέσω των αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων σε όλο τον κόσμο. Η Boeing Defense and Space λειτουργεί γραμμές παραγωγής για στρατιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, δορυφόρους, διαστημικά σκάφη,

«Η Palantir βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας όσον αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την επιτάχυνση της διάθεσης κρίσιμων προϊόντων, υπηρεσιών και δυνατοτήτων στους στρατιωτικούς φορείς», δήλωσε ο Steve Parker, Διευθύνων Σύμβουλος της Boeing Defense, Space & Security. «Αυτή η συνεργασία είναι μια φυσική εξέλιξη που ενώνει δύο μεγάλες εταιρείες με κοινή αποστολή: την υποστήριξη του στρατιωτικού προσωπικού στην προστασία της ελευθερίας σε όλο τον κόσμο».

Η Palantir, που συνιδρύθηκε από τον επενδυτή Peter Thiel το 2003, ανακοίνωσε τον Ιούνιο μια συνεργασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος λογισμικού με Τεχνητή Νοημοσύνη για την κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων.

«Η Palantir και η Boeing Defense, Space & Security έχουν δεσμευτεί να παρέχουν κυρίαρχες δυνατότητες για την αποτροπή συγκρούσεων και την υπεράσπιση της πατρίδας», δήλωσε ο Mike Gallagher, επικεφαλής της Palantir για την άμυνα. «Αυτή η συνεργασία θα δώσει ώθηση στην παραγωγή και την καινοτομία, επιτρέποντας στη Boeing και την Palantir να φέρουν τεχνολογία αιχμής στα τρέχοντα και τα επόμενης γενιάς αμυντικά προγράμματα. Οι εχθροί της Αμερικής δεν επιβραδύνουν και ούτε μπορούμε να το κάνουμε εμείς».

Οι μετοχές της Palantir και της Boeing αυξήθηκαν μετά την είδηση και έκλεισαν τη συνεδρίαση σχεδόν 2% υψηλότερα.