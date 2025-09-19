Στ. Θωμαδάκης (Viohalco): Ανάπτυξη σε όλους τους τομείς του ομίλου – Στρατηγική κίνηση το εργοστάσιο στην Αμερική

Οικονομικά αποτελέσματα με σφραγίδα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς κατέγραψε η Viohalco το πρώτο εξάμηνο του 2025, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Στην παρουσίαση προς τους αναλυτές, ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου, Στράτος Θωμαδάκης, υπογράμμισε ότι «η δυναμική που αναπτύσσουν οι βασικοί κλάδοι της Viohalco αποδεικνύει την ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής της εταιρείας απέναντι σε γεωπολιτικές προκλήσεις και αυξημένα κόστη ενέργειας».

Ισχυρά οικονομικά μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα 3,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η βελτίωση προήλθε κυρίως από υψηλότερους όγκους πωλήσεων, αλλά και καλύτερες τιμές σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Η κερδοφορία του Ομίλου εκτοξεύθηκε, καθώς τα κέρδη προ φόρων διπλασιάστηκαν στα 229 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 177 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 102% σε ετήσια βάση. Ο κ. Θωμαδάκης επεσήμανε την ισχυρή συμβολή του αλουμινίου και των καλωδίων.

Το CAPEX στα 190 εκατ. ευρώ με στρατηγικές επενδύσεις σε υποδομές εργοστασίων σε όλες τις εταιρείες της Viohalco, όπως λειτουργικές βελτιώσεις, νέες εγκαταστάσεις προϊόντων και ανάπτυξη ακινήτων. Η ισχυρή κερδοφορία και η αποδοτική διαχείριση κεφαλαίου κίνησης επιτρέπουν τη συνέχιση των επενδύσεων.«Επενδύουμε με συνέπεια, ώστε τα εργοστάσιά μας να είναι καινοτόμα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Οι στρατηγικές μας κινήσεις, όπως η εγκατάσταση εργοστασίου στις ΗΠΑ, αποδεικνύουν ότι κοιτάμε μακριά», υπογράμμισε ο κ. Θωμαδάκης.

Στρατηγική κίνηση: Εργοστάσιο καλωδίων στις ΗΠΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο CFO στη στρατηγική απόφαση για κατασκευή εργοστασίου καλωδίων στην Αμερική. Όπως είπε, «η αγορά των ΗΠΑ δεν αποτελεί σήμερα τον μεγαλύτερο προορισμό εξαγωγών για τα προϊόντα μας, αλλά η τοποθέτηση εκεί δημιουργεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα για το μέλλον». Η κίνηση αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακές υποδομές και καλώδια υψηλής τεχνολογίας στη Βόρεια Αμερική, και εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στον Όμιλο σε βάθος χρόνου.

Προοπτικές για το β’ εξάμηνο

Αισιόδοξος δήλωσε ο κ. Θωμαδάκης για το β’ εξάμηνο του 2025, καθώς όπως ανέφερε ο τομέας αλουμινίου θα συνεχίσει να επωφελείται από την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση, ενώ ο κλάδος των καλωδίων θα βασιστεί στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Ο χάλυβας αναμένεται να στηριχθεί στην ισχυρή ελληνική αγορά, ενώ ο χαλκός και οι χαλυβδοσωλήνες θα επωφεληθούν από στρατηγικά έργα και επενδύσεις.

Αλουμίνιο: Κινητήριος δύναμη

Ο τομέας αλουμινίου σημείωσε αύξηση εσόδων 19%, φτάνοντας τα 1,15 δισ. ευρώ. Η ElvalHalcor ενίσχυσε τον όγκο πωλήσεων, ενώ η Etem Gestamp κατάφερε θεαματική αύξηση του δείκτη EBITDA/πωλήσεων, από 2% το 2024 σε 18% φέτος, χάρη σε καλύτερο μείγμα προϊόντων και σε μέτρα αποδοτικότητας. Η Bridgnorth Aluminium κατέγραψε επίσης σημαντική βελτίωση, επωφελούμενη από ισχυρότερους όγκους πωλήσεων. Οι προοπτικές του κλάδου παραμένουν θετικές, τροφοδοτούμενες από τις παγκόσμιες «μεγατάσεις» όπως η πράσινη μετάβαση και η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμες λύσεις συσκευασίας.«Οι επενδύσεις μας στον αλουμίνιο αποδίδουν και μας επιτρέπουν να καλύψουμε τη μεγάλη ζήτηση της αγοράς», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Θωμαδάκης.

Χαλκός: Πίεση από το ενεργειακό κόστος

Ο τομέας χαλκού εμφάνισε έσοδα 945 εκατ. ευρώ (+5%), κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών χαλκού στο LME. Ωστόσο, το EBITDA μειώθηκε κατά 5% στα 58 εκατ. ευρώ, επηρεασμένο από το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το λιγότερο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων.

Παρά τις πιέσεις, ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε οριακά (+1%), υποστηριζόμενος από τη ζήτηση για προϊόντα χαλκοσωλήνων και λάμες της Sofia Med. Η διοίκηση τονίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου παραμένουν ισχυρές, αν και βραχυπρόθεσμα παραμένουν οι προκλήσεις λόγω αστάθειας τιμών και ανταγωνισμού.

Καλώδια: Συνεχής άνοδος με έργα αιχμής

Ο τομέας των καλωδίων κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση 37% στα έσοδα, στα 731 εκατ. ευρώ, με το EBITDA να ενισχύεται κατά 51% και να φτάνει τα 123 εκατ. ευρώ. Η θυγατρική συνεχίζει να διατηρεί τεράστιο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ύψους 2,77 δισ. ευρώ, ενώ εξασφάλισε νέες συμβάσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Κατά το πρώτο εξάμηνο, ο Όμιλος ολοκλήρωσε κρίσιμα έργα σε Γερμανία, Δανία, Πολωνία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τη διεθνή του θέση στον χώρο της ενέργειας και της πράσινης μετάβασης. Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά θετικές, με τη ζήτηση για υπεράκτια αιολικά και υποθαλάσσια καλώδια να αυξάνεται.

Χαλυβδοσωλήνες: Συμβολή στα ενεργειακά δίκτυα

Τα έσοδα του τομέα σωλήνων χάλυβα αυξήθηκαν 11% στα 277 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 23%. Η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε με επιτυχία μεγάλα έργα όπως ο υπεράκτιος αγωγός Neptun στη Ρουμανία και τις παραγγελίες της ιταλικής Snam.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο αυξήθηκε στα 560 εκατ. ευρώ, με νέες αναθέσεις όπως ο αγωγός Adriatica στην Ιταλία και ο αγωγός CO2 LSAW HyNet στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κλάδος παραμένει ισχυρός και επωφελείται από την παγκόσμια στροφή στις ενεργειακές υποδομές.

Χάλυβας: Επιστροφή στην κερδοφορία

Ο κλάδος χάλυβα, που βρέθηκε σε δύσκολη θέση τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε το πρώτο εξάμηνο του 2025 να εμφανίσει κέρδη. Τα έσοδα ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ (+2%), ενώ το EBITDA υπερδιπλασιάστηκε στα 44 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση αποδίδεται στην ακμάζουσα ελληνική αγορά κατασκευών, η οποία ενίσχυσε τη ζήτηση για χάλυβα οπλισμού και πλέγματα, καθώς και σε καλύτερα spreads. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, η ζήτηση παρέμεινε υποτονική, με τον Όμιλο να αναμένει τις αποφάσεις του CBAM (Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα) που θα κρίνουν το εμπόριο χάλυβα.

Real Estate: Η συμβολή της Noval Property

Ο τομέας ακινήτων, μέσω της Noval Property, διατήρησε ανθεκτικά έσοδα στα 23 εκατ. ευρώ, με EBITDA στα 11 εκατ. ευρώ. Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου αυξήθηκε στα 679 εκατ. ευρώ (+5%), ενώ ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά έργα στην Αθήνα, το Ardittos House, καθώς και ένα νέο κτίριο γραφείων.

Τα έσοδα από ενοίκια αυξήθηκαν 11%, ενώ η Noval συνεχίζει να επενδύει σε βιώσιμα και υψηλής ποιότητας ακίνητα, με στρατηγική ανάπτυξης που στοχεύει στην απελευθέρωση αξίας από υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία αλλά και σε νέες εξαγορές.