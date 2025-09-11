Α. Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor)

Οι δασμοί ήταν καταλύτης στο πως κινήθηκε τόσο ο κλάδος του αλουμινίου, όσο και του χαλκού, όπως επεσήμανε στην παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων σε αναλυτές, ο αναπληρωτής CFO της ElvalHalcor Άγγελος Γιαζιτζόγλου.

Παρά τη μεταβλητότητα του οικονομικού περιβάλλοντος ο κ. Γιαζιτζόγλου δήλωσε ικανοιημένος από τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, αλλά υπογράμμισε ότι το κόστος της ενέργειας από 13% που ήταν το 2024, αυξήθηκε σε 16% το 2025, οπότε επηρέασε αρκετά τα οικονομικά αποτελέσματα. «Βλέπουμε ήδη κάποιες μειώσεις στο ενεργειακό κόστος και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί. Σίγουρα θα επηρεάσει θετικά την επίδοση μας το 3ο τρίμηνο αυτό», είπε ο κ. Γιαζιτζόγλου.

Αξιοσημείωτη η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας κατά 18,1% (a-EBITDA) στα 134,4 εκατ. ευρώ, έναντι 113,8 εκατ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2024.

Αναφορά έγινε και στην σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά 111,4 εκατ. ευρώ από την 30.06.2024, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, που οδήγησε σε μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%, ήτοι 18,0 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025.

Επιπλέον, ειπώθηκε ότι ο Όμιλος κοιτάει και εναλλακτικές αγορές πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας των δασμών, παρά το γεγονός ότι έχουν μειωθεί από το 25% σε 15%. Αποκλιμάκωση των τιμών του μετάλλου στο LME κατά το Q2’25 λόγω της ανησυχίας για την επιβολή εμπορικών δασμών έναντι του Q1’25.

Αναφορικά με το CAPEX και τις επενδύσεις ο Γιαζιτζόγλου είπε «To CAPEX στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά και ο Όμιλος εξετάζει συνεχώς νέες επενδύσεις, αλλά το αν θα προχωρήσει εξαρτάται από τις διεθνείς εξελίξεις».

Προοπτικές

Δεν έδωσε guidance ο κ. Γιαζιτζόγλου, καθώς οι αναταραχές στο διεθνές εμπόριο, οι αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των μετάλλων, οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς και τα υψηλά επιτόκια και o πληθωρισμός, συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αξιολογεί προληπτικά στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων, με στόχο τη διασφάλιση της θέσης του στην αγορά και τη συμμόρφωση με το διαρκώς εξελισσόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ElvalHalcor αξιοποιεί το ευρύ και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της, καθώς και τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η καινοτόμος τεχνολογία και ο έντονος διεθνής προσανατολισμός των πωλήσεων, χωρίς εξάρτηση από συγκεκριμένες χώρες ή γεωγραφικές περιοχές, γεγονός που της επιτρέπει να αξιοποιεί κάθε μελλοντική ευκαιρία. Παρόλα ταύτα μεγαλύτερος πελάτης παραμένει η Ευρώπη, με ποσοστό 64%.

Οικονομικά αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε 1.862,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,0% σε σύγκριση με τα 1.723,6 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου 2024, επηρεασμένος επίσης και από τις υψηλότερες τιμές LME.

Οι τιμές των μετάλλων στο LME σημείωσαν σημαντική άνοδο κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης, ενώ αποκλιμακώθηκαν στα τέλη Μαρτίου λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενους εμπορικούς δασμούς. Για το υπόλοιπο διάστημα έως τις 30 Ιουνίου 2025, οι τιμές παρουσίασαν ήπια ανοδική τάση.

Η μέση τιμή του αλουμινίου διαμορφώθηκε στα 2.331 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 2.181 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, δηλαδή αυξημένη κατά 6,9%. Η μέση τιμή του χαλκού ήταν 8.641 ευρώ ανά τόνο έναντι 8.410 ευρώ ανά τόνο το αντίστοιχο διάστημα του 2024, αυξημένη κατά 2,7%, ενώ η μέση τιμή του ψευδαργύρου ανήλθε σε 2.516 ευρώ ανά τόνο έναντι 2.442 ευρώ ανά τόνο το Α’ εξάμηνο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 3,1%.

Τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις, αποτελέσματα μετάλλου και λοιπά έκτακτα έξοδα (a-EBITDA), τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία του Ομίλου, αυξήθηκαν κατά 18,1% και διαμορφώθηκαν στα 134,4 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025 έναντι 113,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η επίδοση αυτή ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του όγκου πωλήσεων, των υψηλότερων τιμών κατεργασίας και του ευνοϊκού μίγματος πωλήσεων, παρά τα αυξημένα κόστη ενέργειας.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 165,2 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 141,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν στα 139,0 εκατ. ευρώ έναντι 115,1 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024 ως απόρροια των λογιστικών αποτελεσμάτων των μετάλλων, τα οποία παρέμειναν σταθερά, σε κέρδη 7,0 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική μείωση του καθαρού δανεισμού του Ομίλου κατά 111,4 εκατ. ευρώ από την 30.06.2024, σε συνδυασμό με τα χαμηλότερα επιτόκια, οδήγησε σε μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,3%, στα 18,0 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, από 23,5 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024.

Η μείωση του δανεισμού επιτεύχθηκε μέσω της ισχυρής κερδοφορίας, της βελτιστοποίησης του κεφαλαίου κίνησης και του περιορισμένου επενδυτικού προγράμματος. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 74,0 εκατ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 51,0 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 70,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο (ή 0,1891 ευρώ ανά μετοχή) από 46,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (ή 0,1250 ευρώ ανά μετοχή).

Κλάδος Αλουμινίου

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αλουμινίου αυξήθηκε στα 936,3 εκατ. ευρώ, έναντι 842,4 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024, λόγω των υψηλότερων μέσων τιμών των μετάλλων στο LME, του αυξημένου όγκου πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών κατεργασίας. Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 2,8% σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2024, παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τους δασμούς ύψους 25% που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές στις ΗΠΑ τον Μάρτιο. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από τον κλάδο της συσκευασίας και στον όγκο πωλήσεων που κατευθύνθηκε στον τομέα των μεταφορών, με ετήσια αύξηση 8,6% και 7,8% αντίστοιχα.

Η λειτουργική κερδοφορία του κλάδου, όπως αυτή αποτυπώνεται με το a-EBITDA , αυξήθηκε στα 81,4 εκατ. ευρώ έναντι 55,9 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024, λόγω του βελτιωμένου προϊοντικού μίγματος και των υψηλότερων τιμών κατεργασίας, ιδιαίτερα για τα προϊόντα της εύκαμπτης συσκευασίας.

Οι αυξημένες τιμές ενέργειας επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη ύψους 8,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 9,4 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη πριν από φόρους του κλάδου ανήλθαν σε 57,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024, επηρεασμένα από τα λογιστικά κέρδη από το αποτέλεσμα μετάλλου. Το επενδυτικό πρόγραμμα του κλάδου ανήλθε σε 23,8 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 22,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κλάδος Χαλκού

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου χαλκού ανήλθε στα 925,7 εκατ. ευρώ έναντι 881,2 εκατ. ευρώ του Α’ εξαμήνου του 2024, επηρεασμένος θετικά από τις αυξημένες μέσες τιμές των μετάλλων στο LME. Παρά τις επίμονες μακροοικονομικές προκλήσεις, ο όγκος πωλήσεων του κλάδου σημείωσε οριακή αύξηση κατά 0,6%, λόγω της αυξημένης ζήτησης στους κλάδους της ενέργειας και των κατασκευών κατά 8,3% και 2,4% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων για τα προϊόντα που προορίζονται για βιομηχανικές εφαρμογές μειώθηκε κατά 4,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των προϊόντων διέλασης χαλκού της θυγατρική μας Sofia Med, αυξήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ως αποτέλεσμα της ζήτησης για εφαρμογές που προορίζονται σε data centers και δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην αγορά των ΗΠΑ. Αυτό επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα και την ισχυρή θέση του κλάδου χαλκού στις διεθνείς αγορές. Οι αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ως αποτέλεσμα της ανησυχίας για επιβολή δασμών στα προϊόντα χαλκού, επηρέασαν αρνητικά τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών και σκραπ, επηρεάζοντας έτσι τη λειτουργική κερδοφορία του κλάδου. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το δυσμενές μίγμα πωλήσεων και το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οδήγησαν το a-EBITDA στα 53,0 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2025, έναντι 57,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τα λογιστικά αποτελέσματα μετάλλου για την περίοδο ανήλθαν σε ζημιές ύψους 1,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 16,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αντανακλώντας τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τις τιμές στο LME. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 31,4 εκατ. ευρώ έναντι 50,9 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2024.

Παρά το αντίξοο εμπορικό περιβάλλον, που χαρακτηρίστηκε από περιορισμένη διαθεσιμότητα πρώτων υλών λόγω των ανησυχιών για την επιβολή δασμών και τις αυξημένες μέσες τιμές στο LME, ο κλάδος διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τις ανάγκες του σε κεφάλαιο κίνησης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και την διεύρυνση της γκάμας του υφιστάμενων προϊόντων της Sofia Med. Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις που αφορούν τον τομέα διέλασης χαλκού και κραμάτων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ για τη θυγατρική Sofia Med ανήλθαν σε 7,0 εκατ. ευρώ.