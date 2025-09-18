Noval Property: Η δυναμική των νέων συμβολαίων και τα projects που είναι σε εξέλιξη

Σταθερή ανάπτυξη με ώθηση από νέα έργα και μισθώσεις υψηλών προδιαγραφών για την εισηγμένη, που θα πέσει μέσα στο guidance που είχε δώσει για το 2025 χάρη στην ανανέωση των υφιστάμενων μισθώσεων με ευνοϊκότερους όρους.

Η στρατηγική της εταιρείας έχει τρεις πυλώνες όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μιχάλης Παναγής μιλώντας στην ενημέρωση αναλυτών για τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Εταιρείας της περιόδου Α’ Εξαμήνου 2025. Ο πρώτος είναι η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλάκιό του Ομίλου, ο δεύτερος να παραμένουν πιστοί στα χρονοδιαγράμματα των projects που είναι σε εξέλιξη και ο τρίτος να αποκτήσει και να αναπτύξει νέα ακίνητα. «Πάντα ψάχνουμε νέες ευκαιρίες» τόνισε ο κ. Παναγής

Καθοριστικό στοιχείο για την ισχυρή επίδοση της Noval Property το πρώτο εξάμηνο ήταν η ολοκλήρωση και παράδοση δύο σημαντικών έργων. Το πρώτο έργο είναι το Ardittos House, ακίνητο μικτής χρήσης στο Μετς της Αθήνας, που συνδυάζει πολυτελείς κατοικίες με σύγχρονους γραφειακούς χώρους.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε ένα σύγχρονο κτήριο γραφείων υψηλών προδιαγραφών στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, έναν από τους βασικούς επιχειρηματικούς κόμβους της Αθήνας, το οποίο παραδόθηκε στους μισθωτές τον Ιούλιο του 2025. Αυτά τα δύο έργα ενίσχυσαν ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο και παράλληλα καταδεικνύουν τη στρατηγική της εταιρείας για ανάπτυξη διαφοροποιημένων, ποιοτικών και βιώσιμων ακινήτων.

Σημαντικό ρόλο στα έσοδα έπαιξε και το river west όπου ανανεώθηκαν αρκετά από τα παλιά συμβόλαια. Η διαφορά στην τιμή είναι μεγάλη, καθώς όπως ανέφερε ο κ. Παναγής η τιμή ανά τ.μ. στις παλιές μισθώσεις είναι στα 36 ευρώ, ενώ στα νέα συμβόλαια κυμαίνονται από 48 έως 65 ευρώ. Αξιοσημείωτο ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά συμβόλαια με την τιμή των 36 ευρώ, οπότε η εταιρεία σίγουρα θα αναμένει περισσότερα κέρδη από τον συγκεκριμένο χώρο και στο μέλλον.

Οικονομική ανάλυση πρώτου εξαμήνου

Η εταιρεία κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 19,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα από τα έσοδα από μισθώματα που ανήλθαν σε 17,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η αύξηση αυτή, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, αποδίδεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου και στην ανανέωση των υφιστάμενων μισθώσεων με ευνοϊκότερους όρους, ενώ η σύναψη νέων μισθώσεων σε εμπορικά και γραφειακά ακίνητα συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των εσόδων.

Παράλληλα, η λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) έφτασε τα 11 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 17% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, υπογραμμίζοντας τη βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας.

Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Noval Property ξεπέρασε τα 679 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 5% σε σχέση με το τέλος του 2024. Η ενίσχυση αυτή αντικατοπτρίζει τόσο την αύξηση της εύλογης αξίας των υφιστάμενων ακινήτων όσο και την ολοκλήρωση νέων έργων ανάπτυξης.

Η εσωτερική λογιστική αξία (NAV) της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 533,2 εκατ. ευρώ (4,22 ευρώ ανά μετοχή), σημειώνοντας άνοδο 3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 57,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με τα 72,8 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2024, εν μέρει λόγω των κεφαλαιακών δαπανών για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση των έργων ανάπτυξης.

Ορόσημα ανάπτυξης και νέα έργα

Η Noval Property προχωρά δυναμικά και με την ανακατασκευή του κτηρίου επί της οδού Κηφισίας 199 στο Μαρούσι, το οποίο ήδη έχει προμισθωθεί σε ποσοστό 34% από κορυφαία διεθνή φαρμακευτική εταιρεία, ενώ υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον για εκμίσθωση και του υπόλοιπου χώρου. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιανουάριο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στην αγορά γραφειακών ακινήτων υψηλών προδιαγραφών. Το συγκεκριμένο project είχε μια καθυστέρηση τριών μηνών, ανέφερε ο κ. Παναγής.

Το μεγάλο στοίχημα της Πειραιώς όπου θα αφορά μια μεγάλη αστική ανάπλαση στην ευρύτερη περιοχή με πολλαπλές χρήσεις και θα δώσει και έναν πολιτιστικό χαρακτήρα στην περιοχή είναι ακόμη στην φάση των αδειών. Ο κ. Παναγής δήλωσε αισιόδοξος και πιστεύει ότι σύντομα θα παρουσιάσουν το masterplan.

Προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο

Με ισχυρά οικονομικά μεγέθη, αυξημένη κερδοφορία, σταθερή αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου και ολοκληρωμένα έργα υψηλής ποιότητας, η Noval Property διατηρεί την τροχιά ανάπτυξής της για το 2025. Ο κ. Παναγής, είπε ότι η Noval Property παραμένει σταθερά προσηλωμένη στους στόχους της για το 2025, με έμφαση στην ολοκλήρωση των αναπτυξιακών έργων, την αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων και την επέκταση του χαρτοφυλακίου μέσω πιθανών εξαγορών.