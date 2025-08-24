Spotify: Αυξήσεις στις συνδρομές με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών

Η Spotify αναμένεται να αυξήσει τις τιμές καθώς επενδύει σε νέες λειτουργίες και στοχεύει το 1 δισ. χρήστες, ανέφεραν την Κυριακή οι Financial Times, επικαλούμενες τον συν-πρόεδρο και επικεφαλής επιχειρηματικό διευθυντή της εταιρείας, Άλεξ Νόρστρεμ.

Οι αυξήσεις θα συνοδευτούν από προγραμματισμένες νέες υπηρεσίες και δυνατότητες, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Νόρστρεμ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα.

Παρόλα αυτά, η Spotify δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Νωρίτερα τον Αύγουστο, η σουηδική εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι θα αυξήσει από τον Σεπτέμβριο τη μηνιαία τιμή της ατομικής συνδρομής Premium σε ορισμένες αγορές, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους της.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η τιμή θα αυξηθεί στα 11,99 ευρώ (14,05 δολάρια) από 10,99 ευρώ σε αγορές που περιλαμβάνουν τη Νότια Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

«Οι αυξήσεις τιμών και οι αναπροσαρμογές και τα λοιπά αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης μας, και θα τις εφαρμόζουμε όταν έχει νόημα», είπε ο Νόρστρεμ στην εφημερίδα.

Οι αυξήσεις τιμών σε συνδυασμό με τις προσπάθειες μείωσης κόστους τα τελευταία χρόνια βοήθησαν τη Spotify να πετύχει το πρώτο της ετήσιο κέρδος πέρυσι.