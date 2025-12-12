Σορτάρουν τη Metlen: Τι συμβαίνει με τη μετοχή - Προβληματισμός στους επενδυτές

Στην παρουσίαση του νέου εταιρικού μετασχηματισμού της Metlen το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου, υπήρχε μια σκιά στο πανηγυρικό κλίμα που προέκυψε από την πορεία της μετοχής.

Νωρίτερα ο τίτλος είχε υποχωρήσει 5,87% στην Ελλάδα και 5,25% στο Λονδίνο. Ο κ. Μυτιληναίος εμφανώς ενοχλημένος από την εξέλιξη αυτή ξεκίνησε την παρουσίαση του εταιρικού μετασχηματισμού από τις ρευστοποιήσεις στη μετοχή λέγοντας ότι γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος, αναφερόμενος στα funds που ασκούσαν υποτιμητική κερδοσκοπία στη μετοχή ποντάροντας στην πτώση της.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι ανοιχτές θέσεις κλείνουν αλλά αμέσως ανοίγουν άλλες. Οι επενδυτές είναι προβληματισμένοι αφού από τα υψηλά της μετοχής στα 57 ευρώ μετά την έναρξη της διπλής διαπραγμάτευσης σε Λονδίνο και Αθήνα τον Αύγουστο, ο τίτλος υποχωρεί κατά 26%. Ο προβληματισμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος καθώς διεθνείς επενδυτικοί οίκοι διατηρούν συστάσεις «αγοράς» για τη Metlen και τιμές–στόχους γύρω από τα 63 ευρώ αλλά οι short sellers επίμονα σορτάρουν τη μετοχή.

Ο επικεφαλής του ομίλου αγοράζει συνέχεια μετοχές για να μεταδώσει ένα ισχυρό μήνυμα προς τους μετόχους ότι η πτώση είναι συγκυριακή αλλά η μετοχή είναι «κολλημένη» στα 42 ευρώ σε Λονδίνο και Αθήνα.

Στην αρχή οι ανοιχτές θέσεις που πήραν γνωστά funds στη μετοχή (Marsall Wace, Millenium Capital και Covalis Capital) στηρίχθηκαν σε ένα τεχνικό λόγο που δεν ήταν άλλος από την αποχώρηση της Metlen από το δείκτη MSCI Greece Standard των αναδυόμενων αγορών. Τη μέρα του rebalancing μάλιστα οι συναλλαγές εκτινάχθηκαν στα 488 εκατ. ευρώ έναντι 200-300 εκατ. ευρώ που ανέμενε η αγορά. Το στοίχημα των short sellers βγήκε και έβγαλαν λεφτά μετά τις πιέσεις που εκδηλώθηκαν στη μετοχή. Οι πιέσεις όμως δεν ήταν βραχυπρόθεσμες αλλά συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ η Μarsal Wace και η Millenium έκλεισαν τις θέσεις τους, η Covalis επανήλθε. Στο Λονδίνο διατηρεί ανοιχτή θέση στο 0,72% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen. Στην Αθήνα δεν ονομάζεται ο short seller αλλά κάποιος έχει δανειστεί 2.722.213 μετοχές της Metlen με στόχο να υποχωρήσει περαιτέρω η μετοχή, να αγοράσει πιο χαμηλά και να βγάλει κέρδος από την επιστροφή των δανεισμένων μετοχών. Πρόκειται για ανοιχτή θέση που αντιστοιχεί στο 1,9% του μετοχικού κεφαλαίου. Δείγμα ότι οι επενδυτές που ποντάρουν στην πτώση της μετοχής παίζουν ακόμη πιο επιθετικά.

Οι short sellers όμως εκτός από τη συγκυρία (π.χ. έξοδος της Μetlen από τον δείκτη των αναδυόμενων αγορών) έχουν και άλλους λόγους, δομικούς κυρίως για να σορτάρουν τη μετοχή.

Ποιος δεν θυμάται το σορτάρισμα στη μετοχή της Folli Follie από το fund QCM το οποίο είχε κάνει την έρευνα του και είχε διαπιστώσει ότι τα σημεία πώλησης που υποστήριζε ότι έχει η Folli Follie δεν υπήρχαν, αποκαλύπτοντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του ΧΑ.

Στην περίπτωση της Metlen ένας δομικός λόγος για να σορτάρει κάποιος τη μετοχή ήταν η αναπάντεχη - για την επενδυτική κοινότητα - ζημιά από το έργο Protos του τομέα M Power Projects που ψαλίδισε τα ebitda του πρώτου εξαμήνου κατά 132 εκατ. ευρώ. Ήταν μια ζημιά που όπως παραδέχτηκε και ο κ. Μυτιληναίος ότι δεν έπρεπε να συμβεί για αυτό και είχε αναλάβει και αυτός τις ευθύνες που του αναλογούν.

Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι αν οι short sellers εκτός από αυτή τη ζημιά βλέπουν και κάτι άλλο στον ισολογισμό που μπορεί να διαφεύγει από τους υπόλοιπους. Το να είναι ακριβή μια μετοχή κατά την άποψη του short seller και να ποντάρει στην υποχώρησή της για να βγάλει μεροκάματο δεν αρκεί για να του βγει το στοίχημα. Η μετοχή μπορεί να παραμένει ακριβή για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αναγκαστεί να κλείσει άρον - άρον τη θέση του. Η δημιουργία μιας ανοικτής θέσης προϋποθέτει συνήθης ότι ο short seller να έχει εντοπίσει κάποιο πρόβλημα στα fundamentals της επιχείρησης που θα γίνει η μετοχή της το αντικείμενο υποτιμητικής κερδοσκοπίας.