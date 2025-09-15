Rheinmetall: Εξαγοράζει τα γερμανικά ναυπηγεία NVL

Ο τεχνολογικός όμιλος Rheinmetall συμφώνησε με τον Όμιλο Lürssen σχετικά με τους βασικούς όρους εξαγοράς της Naval Vessels Lürssen της στρατιωτικής μονάδας του ιστορικού ναυπηγείου της Βρέμης, και όλων των θυγατρικών της.

Η κίνηση της Rheinmetall, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής πυρομαχικών στην Ευρώπη, έρχεται σε μια στιγμή που η πολυαναμενόμενη ενοποίηση του ναυτικού τομέα της Γερμανίας επιταχύνεται, με τον κατασκευαστή υποβρυχίων και φρεγατών TKMS να αποσχίζεται από τη μητρική Thyssenkrupp τον επόμενο μήνα.

Υπογραμμίζει επίσης τον στόχο της γερμανικής εταιρείας να επεκταθεί ενόψει των τρεχουσών γεωπολιτικών εντάσεων στην Ευρώπη, κάτι που αντικατοπτρίζεται και σε μια πρόσφατη συμφωνία-πλαίσιο για την κατασκευή εργοστασίου πυρομαχικών στη Ρουμανία.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν την τιμή αγοράς της NVL, προσθέτοντας ότι στόχος τους είναι να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή στις αρχές του επόμενου έτους, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από τις αρχές ανταγωνισμού.

«Η τρέχουσα κατάσταση σύγκρουσης αποκαλύπτει ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες επιβολής γίνονται επίσης όλο και πιο σημαντικές στον ναυτικό τομέα», δήλωσε η Rheinmetall, συμφωνώντας με τα σχόλια του Luerssen.

Αναλυτές της Jefferies ανέφεραν ότι η NVL είχε διψήφια περιθώρια κέρδους, υποδηλώνοντας τιμή εξαγοράς 1,5 δισ. ευρώ-2 δισ. ευρώ (1,76 δισ. δολάρια-2,35 δισ. δολάρια) χωρίς να υπολογίζεται το χρέος.

Η Rheinmetall, η οποία κατασκευάζει άρματα μάχης, χειροβομβίδες και οχήματα μάχης πεζικού, δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον ναυτιλιακό τομέα.

Όπως και οι ομοειδείς της, η Rheinmetall έχει επωφεληθεί από τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επενδύσει σε αμυντικές δυνατότητες από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Μόνο η Γερμανία αναμένεται να δαπανήσει περίπου 31 δισ. ευρώ για πολεμικά πλοία έως το 2035, σύμφωνα με την Rheinmetall.

Η NVL, η οποία απασχολεί περίπου 2.100 υπαλλήλους παγκοσμίως, είναι ένας ιδιωτικός όμιλος με τέσσερα ναυπηγεία στη βόρεια Γερμανία και σε διεθνείς τοποθεσίες.

Το 2024 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ και αναμένεται να επιτύχει λειτουργικό περιθώριο κέρδους 10% το 2025.