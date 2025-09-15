Revoil: Εξαγοράζει τη Maltezos - Θα ξεπεράσει τα 3 εκατ. ευρώ το deal

Η Revoil Petroleum Company SA ανακοίνωσε ότι η δεσμευτική προσφορά της για την εξαγορά του 96,88% της Maltezos έγινε αποδεκτή.

Όπως αναφέρει το investing.com., η ελληνική πετρελαϊκή εταιρεία δήλωσε ότι η τελική τιμή εξαγοράς θα καθοριστεί κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί κυρίως από το κεφάλαιο κίνησης και το καθαρό χρέος της Maltezos κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Σύμφωνα με τη δήλωση της Revoil, η τιμή εξαγοράς θα είναι τουλάχιστον 2,9 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 3,3 εκατ. ευρώ.

Η συμφωνία αποτελεί μια σημαντική κίνηση επέκτασης για την Revoil στον τομέα των πετρελαιοειδών, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται πριν από το τέλος του έτους.