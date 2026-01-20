Renault: Αύξηση στον όγκο πωλήσεων για το 2025 παρά τις «χαμηλές πτήσεις» στην Ευρώπη

Η Renault ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο όγκος των πωλήσεών της αυξήθηκε κατά 3,2% το 2025, καθώς η ισχυρή ζήτηση για τα επιβατικά της οχήματα, ιδίως στο εξωτερικό, συνέβαλε στην αντιστάθμιση της πτώσης των πωλήσεων φορτηγών στην Ευρώπη.

Ο όμιλος, ο οποίος πωλεί κυρίως στην Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι πούλησε συνολικά 2,34 εκατομμύρια οχήματα, με αύξηση μόλις 0,5% στην Ευρώπη σε σύγκριση με 11,7% στις διεθνείς αγορές του, οι οποίες περιλαμβάνουν τη Νότια Κορέα, το Μαρόκο και τη Λατινική Αμερική.

Η ανάπτυξη στον παγκόσμιο τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας επιταχύνθηκε το 2025, αν και οι κατασκευαστές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις, όπως η πλεονάζουσα παραγωγή και το συνεχώς μεταβαλλόμενο δασμολογικό περιβάλλον.

Οι πωλήσεις στην Ευρώπη επιβαρύνθηκαν από τη μείωση κατά 21% του όγκου των φορτηγών, καθώς η αγορά επιβραδύνθηκε και η Renault αναπροσαρμόσε το μείγμα των προϊόντων της.

Ο όγκος των επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 5,9%, σημειώνοντας ταχύτερη ανάπτυξη από την αγορά, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα Clio και Sandero.

Η Renault κατάφερε να αποφύγει τον αντίκτυπο των δασμών, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών πωλήσεών της πραγματοποιείται σε αγορές όπου διαθέτει τοπική παραγωγή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Σέγκαλ, διευθυντής παγκόσμιων πωλήσεων και λειτουργιών της μάρκας Renault.

«Η ανάπτυξή μας βασίζεται στην ισχυρή τοπική παραγωγή και το περιεχόμενο», είπε.

Οι πωλήσεις των υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων του ομίλου αυξήθηκαν επίσης σημαντικά πέρυσι, κατά 35% και 77% αντίστοιχα σε σχέση με τους προηγούμενους 12 μήνες.

Ωστόσο, η επίτευξη ισχυρής ανάπτυξης στην Ευρώπη φέτος θα μπορούσε να αποτελέσει πρόκληση.

«Δεν αναμένουμε ανάκαμψη στην ευρωπαϊκή αγορά» πρόσθεσε ο Σέγκαλ.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τα αναλυτικά οικονομικά αποτελέσματα του 2025 στις 19 Φεβρουαρίου.