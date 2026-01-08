Ρεκόρ επιβατικής κίνησης για το «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Το 2025 έκλεισε με 34 εκατ. επιβάτες

Με ρεκόρ επιβατικής κίνησης έκλεισε το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του «Ελ. Βενιζέλος» έφθασε στα 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7% σε σχέση με το 2024 (31,8 εκατ).

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντίστοιχα.

Τον μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΔΔΑ, η επιβατική κίνηση παρουσίασε αύξηση κατά 8,4% φτάνοντας τα 2,31 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024. Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο παρουσίασαν αύξηση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα.

Αύξηση στις πτήσεις 5,7%

Συνολικά, κατά τη διάρκεια του 2025, ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 1,3%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 8,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.