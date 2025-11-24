Profile: Προχωρούν οι διαδικασίες για την εξαγορά της Algosystems

Η Profile προχωρά τις διαδικασίες για τη συμφωνία εξαγοράς της Algosystems, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Αναλυτικά, η ενημέρωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής καλουμένη ως «Εταιρεία»), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις του με αριθμό 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και σε συνέχεια της από 01.10.2025 ανακοινώσεώς της αναφορικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού επί των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 206 (εφεξής ως η «ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ»), γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν της οριστικοποίησης των Γενικών και Ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εξαγορά ποσοστού κατ’ ελάχιστον 87,23% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , προέβη την 21.11.2025 στην υπογραφή Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών (εφεξής ως η «Συμφωνία») με τους πλειοψηφούντες μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

Η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ , η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα Συμφωνία.

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της ως άνω συναλλαγής, υπό την αυτονόητη ως άνω προϋπόθεση θα προχωρήσει ομαλά και θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος , σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.