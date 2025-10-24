Πάνω από τις εκτιμήσεις τα κέρδη της Eni στο τρίτο τρίμηνο - Ενισχύει σημαντικά την επαναγορά μετοχών

Ο ιταλικός ενεργειακός «κολοσσός» Eni ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει την επαναγορά μετοχών του κατά 20% μετά τα καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου.

Η εταιρεία ανέφερε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,25 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 1,02 δισ. ευρώ και καταλήγοντας λίγο κάτω από τα 1,27 δισ. ευρώ κέρδη που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Η Eni ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την επαναγορά μετοχών για το σύνολο του έτους 2025 κατά 20% σε 1,8 δισ. ευρώ, χάρη επίσης στο προ-forma καθαρό χρέος που βρίσκεται κοντά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στα 4 δισ. ευρώ που αναμένεται να προκύψουν από μέτρα αποδοτικότητας.

«Η ισχυρή αύξηση της παραγωγής μας επιτρέπει να αυξήσουμε τις ετήσιες προβλέψεις μας σε 1,72 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της τάσης επιτάχυνσης τους επόμενους μήνες, χάρη στα νέα πεδία που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στο Κονγκό, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και τη Λιβύη», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Κλαούντιο Ντεσκαλζί.

Πρόσθεσε ότι η έναρξη της προγραμματισμένης επιχειρηματικής συγχώνευσης στην Ινδονησία και τη Μαλαισία με την Petronas αναμένεται να δημιουργήσει έναν από τους κύριους παίκτες στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ασίας.

Η παραγωγή υδρογονανθράκων το τρίτο τρίμηνο ήταν ίση με 1,756 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα, 6% υψηλότερη από πέρυσι και πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 1,720 εκατομμύρια βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα, όπως συγκέντρωσε η εταιρεία.