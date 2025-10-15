Πάνω από τις εκτιμήσεις οι παραγγελίες της ASML - Μειωμένη η ζήτηση από την Κίνα

Η ASML, η μεγαλύτερη τεχνολογική εταιρεία στην Ευρώπη βάσει κεφαλαιοποίησης και ο κορυφαίος προμηθευτής εξοπλισμού κατασκευής μικροεπεξεργαστών στον κόσμο, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως οι παραγγελίες της για το τρίτο τρίμηνο του 2025 ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο ολλανδικός όμιλος ανακοίνωσε πως οι καθαρές παραγγελίες έφτασαν τα 5,4 δισ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της Visible Alpha για 5,36 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις για το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τα 7,52 δισ. ευρώ έναντι εκτιμήσεων για 7,71 δισ. ευρώ.

Για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένει πως οι καθαρές πωλήσεις θα κυμανθούν μεταξύ 9,2 και 9,8 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, η ASML προειδοποίησε την Τετάρτη ότι αναμένει σημαντική πτώση της ζήτησης από την Κίνα για το 2026.

«Δεν αναμένουμε οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του 2026 θα είναι χαμηλότερες από αυτές του 2025... Από την άλλη πλευρά, αναμένουμε ότι η ζήτηση των πελατών στην Κίνα, και ως εκ τούτου οι συνολικές καθαρές πωλήσεις μας στην Κίνα το 2026, θα μειωθούν σημαντικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ASML, Κριστόφ Φουκέ.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα γνωστοποιήσει τους νέους στόχους της τον Ιανουάριο.