OpenAI: Στα 500 δισ. δολάρια η αξία της - Ξεπέρασε τη SpaceX του Μασκ

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, έφτασε σε αξία τα 500 δισ. δολάρια έπειτα από μια συμφωνία στην οποία νυν και πρώην υπάλληλοι πούλησαν μετοχές αξίας περίπου 6,6 δισ.δολαρίων, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα.

Αυτό αντιπροσωπεύει μια αύξηση από την τρέχουσα αξία των 300 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τα ραγδαία κέρδη της OpenAI τόσο σε χρήστες όσο και σε έσοδα, την αποτιμά πάνω από την SpaceX του Ίλον Μασκ και την καθιστά την πολυτιμότερη startup στον κόσμο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι υπάλληλοι της OpenAI πούλησαν μετοχές σε ένα consortium επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX του Αμπού Ντάμπι και T. Rowe Price, σύμφωνα με την πηγή, η οποία μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εταιρεία είχε εξουσιοδοτήσει την πώληση μετοχών αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων στη δευτερογενή αγορά, πρόσθεσε η πηγή.

Η πώληση μετοχών προστίθεται στην προηγούμενη επένδυση της SoftBank στον κύκλο χρηματοδότησης της OpenAI ύψους 40 δισ. δολαρίων.

Η εταιρεία πραγματοποίησε έσοδα περίπου 4,3 δισ. δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του 2025, περίπου 16% περισσότερα από ό,τι πραγματοποίησε όλο το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα το Information.

Η πώληση έρχεται σε μια εποχή που οι τεχνολογικοί κολοσσοί ανταγωνίζονται επιθετικά για ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με προσοδοφόρα πακέτα αποδοχών.

Η Meta επενδύει δισεκατομμύρια στην Scale AI και απέσπασε τον 28χρονο CEO της, Alexandr Wang, για να ηγηθεί της νέας μονάδας Υπερνοημοσύνης της.