Όμιλος Σκλαβενίτης: Πωλήσεις 5,56 δισ. ευρώ το 2024

Σε 5,56 δισ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Σκλαβενίτης το 2024, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, έναντι κύκλου εργασιών 5,15 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 1,43 δισ. ευρώ από 1,34 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται στα επίπεδα των 374,62 εκατ. ευρώ. Η δε τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε καθαρά κέρδη 108,65 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών ύψους 96,99 εκατ. ευρώ στη χρήση 2023.

Για την εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης, το 2024 οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα 4,65 δισ. ευρώ έναντι 4,31 δισ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Το 2024 ο όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 179,43 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν σε αγορές ενσώματων και άυλων παγίων, καθώς και σε απόκτηση θυγατρικών κ.α.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, στα τέλη Δεκεμβρίου 2024 ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανήλθε για τον όμιλο σε 39.835 εργαζομένους από 36.766 εργαζομένους έναν χρόνο νωρίτερα.

Για την εταιρεία, οι εργαζόμενοι ήταν 33.957 στα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 από 31.863 στη χρήση 2023.

Στην οικονομική έκθεση η διοίκηση επισημαίνει ότι «η εταιρεία και ο όμιλος συνεχίζουν απρόσκοπτα τη λειτουργία τους, υλοποιώντας επενδυτικά προγράμματα για τη μείωση της επίπτωσης της αύξησης του κόστους», ενώ και «τα χρηματικά διαθέσιμα είναι επαρκή και αναμένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσουν ομαλά τις λειτουργικές τους υποχρεώσεις».