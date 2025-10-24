Όμιλος Resolute Cepal Greece: Με δυναμική ατζέντα στην 26η PRODEXPO

Δυναμική ήταν η συμμετοχή του Ομίλου Resolute Cepal Greece στη Prodexpo 2025, το κορυφαίο συνέδριο για την αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Ωδείο Αθηνών και επικεντρώθηκε κατά βάση στις προοπτικές, αλλά και στους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά ακινήτων, σε πολλαπλά επίπεδα.

Στο Executive Leaders’ Breakfast, που προηγήθηκε της έναρξης του 26ου συνεδρίου, υψηλόβαθμοι παράγοντες κατέγραψαν τον παλμό κι ανέλυσαν τις τάσεις, αναδεικνύοντας τόσο τις ευκαιρίες όσο και τους κινδύνους. Ο κ. Γεώργιος Κορμάς, Senior Advisor του Resolute Cepal Group μίλησε για κατακερματισμό όλης της αγοράς, υποστηρίζοντας ότι δυνητικά τη λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η συγκέντρωση. «Ουσιαστικά η συγκέντρωση είναι μονόδρομος για τον χώρο του επιχειρείν» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «χρειάζονται ενοποιήσεις στον τομέα της διαχείρισης των ακινήτων. Χαρακτήρισε μονόδρομο την ανάπτυξη των δεδομένων για την προσέλκυση περισσότερων ποιοτικών επενδύσεων.

Ο κ. Κορμάς υπογράμμισε ότι η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την Resolute Cepal Greece να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έχοντας διαμορφώσει μια μοναδική θέση στην αγορά με δυνατότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον ανταγωνισμό, συνδυάζει εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες υπηρεσίες που την καθιστούν στρατηγικό συνεργάτη τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η δυναμική αυτή επιβεβαιώνεται από τη συμμετοχή της RCG σε κορυφαία επενδυτικά σχήματα και την ενεργό εμπλοκή της στα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης ακινήτων που υλοποιούνται στη χώρα, με προοπτική περαιτέρω επέκτασης της παρουσίας της σε στρατηγικά projects του μέλλοντος.

Με ισχυρό αποτύπωμα συμμετείχαν τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, ο Λευτέρης Σέργιος, Group Head of Data της Resolute Cepal Greece, και ο Παναγιώτης Μπαρτζιώτης, Head of Agency της REInvest Greece. Οι δύο εκπρόσωποι του Ομίλου ανέδειξαν τον καθοριστικό ρόλο των δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στη νέα εποχή της αγοράς ακινήτων, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος έχει πλέον εισέλθει σε φάση ωριμότητας και επαγγελματικής ευθυγράμμισης.

Λευτέρης Σέργιος: Με το ΑΙ δημιουργούμε την πιο ολοκληρωμένη βάση δεδομένων

Στο πάνελ «The AI Frontier: Reshaping Real Estate’s Future», ο Λευτέρης Σέργιος ανέλυσε πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει το real estate, καθιστώντας την αγορά πιο διαφανή, ακριβή και προβλέψιμη. «Το AI δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένα εργαλείο που μας βοηθά να κατανοούμε και να αξιοποιούμε την πληροφορία με ταχύτητα και ακρίβεια», εξήγησε.

Ο κ. Σέργιος παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η ReDataset, ο Data & Analytics βραχίονας του Ομίλου Resolute Cepal Greece, ενοποιεί δεδομένα από αγγελίες, εκτιμήσεις, πλειστηριασμούς και συναλλαγές, δημιουργώντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο “single source of truth” για την αγορά ακινήτων. «Δημιουργούμε την πιο πλήρη βάση δεδομένων της χώρας και αξιοποιούμε το AI για να αναλύουμε χιλιάδες στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, παράγοντας γνώση που ενισχύει τη διαφάνεια και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων. Δεν είναι τυχαίο πως όλες μας οι αναλύσεις αξιοποιούνται και διαχέονται στα ΜΜΕ της χώρας», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, επεσήμανε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικαθιστά την ανθρώπινη κρίση, την ενισχύει, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με επίγνωση και σεβασμό στην αυθεντικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας».

Παναγιώτης Μπαρτζιώτης: Η αγορά ακινήτων ωριμάζει και εξελίσσεται

Ο Παναγιώτης Μπαρτζιώτης συμμετείχε στο παράλληλο Property Agents Forum και στο πάνελ «Home buying: market dynamics in 2025 - price predictions and hot areas», όπου παρουσίασε τις νέες τάσεις της αγοράς και τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των αγοραστών.

«Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, το 2025 βαδίζουμε σε πιο ώριμες συνθήκες. Οι τιμές σταθεροποιούνται και οι επαγγελματίες πλέον διαθέτουν μετρήσιμα στοιχεία και συγκεκριμένες εκτιμήσεις», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των συμβολαίων έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το περιθώριο διαπραγμάτευσης περιορίζεται σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.

Αναφερόμενος στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τόνισε ότι η αγορά της Αθήνας είναι συνεχώς αναπτυσσόμενη και προσελκύει διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η Αττική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ενιαία αγορά με κοινά χαρακτηριστικά, αλλά αποτελείται από πολλά micro-markets με διακριτές δυναμικές ανά περιοχή. Εξαιρετικά ενεργή είναι και η Θεσσαλονίκη, η οποία παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία. Στην Περιφέρεια, πόλεις όπως η Πάτρα, τα Ιωάννινα και το Ηράκλειο ξεχωρίζουν λόγω της αυξημένης φοιτητικής ζήτησης, ενώ τα ελληνικά νησιά παραμένουν πόλος έλξης για αγοραστές δεύτερης κατοικίας, καθώς προσφέρουν ελκυστικές τιμές και υποδομές που ενισχύουν την αγορά ακινήτων, όπως τα αεροδρόμια με απευθείας charter πτήσεις.

Ο κ. Μπαρτζιώτης πρότεινε, τέλος, τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση των αγοραπωλησιών, η οποία θα συνδέει μεσίτες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους, παρέχοντας σε όλους τους εμπλεκόμενους πλήρη εικόνα για κάθε στάδιο της διαδικασίας. «Μια τέτοια υποδομή θα διασφαλίσει διαφάνεια, ταχύτητα και καλύτερο συντονισμό», σημείωσε.

Η συμμετοχή του Ομίλου Resolute Cepal Greece στην 26η PRODEXPO επιβεβαίωσε τον ηγετικό του ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Πρωτοπορώντας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και έχοντας δημιουργήσει την πληρέστερη βάση δεδομένων ακινήτων στη χώρα, ο Όμιλος θέτει νέα πρότυπα διαφάνειας και επαγγελματισμού, αποδεικνύοντας ότι η σύγκλιση τεχνολογίας και ανθρώπινης εμπειρογνωμοσύνης αποτελεί το κλειδί για την επιτυχή πλοήγηση στη νέα εποχή του real estate.

Με στρατηγική έμφαση στη συγκέντρωση, την ψηφιοποίηση και την καινοτομία, ο Όμιλος Resolute Cepal Greece διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογική υπεροχή με βαθιά γνώση της αγοράς, προσφέροντας προστιθέμενη αξία σε επενδυτές, επαγγελματίες και καταναλωτές, και εδραιώνοντας τη θέση του ως σημείο αναφοράς για την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς ακινήτων.