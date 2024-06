Όμιλος Ιατρικού Αθηνών: Στην κορυφή του κλάδου Υγείας με πυξίδα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Από ιδρύσεώς του, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει ουσιαστική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία στηρίζοντας διαχρονικά τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, δίχως γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.

Όπως συμβαίνει με πολλούς επιχειρηματικούς κλάδους σε όλο τον κόσμο, όπου οι πρωτοβουλίες αειφορίας συνδέονται με το τρίπτυχο του ESG (Environmental, Social and Governance), έτσι και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης εστιάζουν όλο και περισσότερο στη βιωσιμότητα ως βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων τους.

Ως ο μεγαλύτερος ελληνικός ιατρικός όμιλος και ένα σταθερό σημείο αναφοράς στον χώρο της Υγείας, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών έχει υπάρξει πρωτοπόρος όχι μόνο στην προσφορά ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά και στην υιοθέτηση και προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας – από ιδρύσεώς του – ουσιαστική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία και στηρίζοντας διαχρονικά τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, δίχως γεωγραφικούς και κοινωνικούς περιορισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο και ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των καιρών για ακόμα μεγαλύτερη εταιρική υπευθυνότητα, ο Όμιλος υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) και πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης (ESG), το οποίο διακρίνεται στους παρακάτω πυλώνες:

Εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο και την κινητήρια δύναμη του Ομίλου. Ως εκ τούτου, ο σεβασμός στην ισότητα όλων των εργαζομένων και η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της απόδοσής τους με την προσφορά ευκαιριών εξέλιξης αποτελεί πάγια δέσμευση του Ομίλου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαρκή βελτίωση των γνώσεων και την περαιτέρω κατάρτισή τους.

Η προστασία και διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, αποτελεί ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του Ομίλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων παροχών κοινωνικού περιεχομένου, όπως – μεταξύ άλλων – ασφαλιστικό πρόγραμμα για όλους τους εργαζομένους και τα μέλη των οικογενειών τους, η μίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά τους σε όλα τα ωράρια εργασίας κ.λπ.

Περιβάλλον

Έχοντας ως στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο Όμιλος επιδιώκει σταθερά την ορθότερη διαχείριση των πόρων του. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015.

Η περιβαλλοντική πολιτική του Ομίλου, εστιάζεται – μεταξύ άλλων – στη διάθεση των απαραίτητων οικονομικών πόρων για τη διαχείριση των αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, τη διαχείριση όλων των παραγόμενων στερεών και υγρών αποβλήτων, με προτεραιότητα στη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση / διαχείριση και στην ορθή διαχείριση της ενέργειας.

Κοινωνία

Η προσφορά στην κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας και του DNA του Ομίλου και συμπυκνώνεται στη δήλωση του ιδρυτή του και προέδρου του, Δρ. Γ. Αποστολόπουλου, «να επιστρέφει, πάντα, πίσω στην κοινωνία, ένα σημαντικό κομμάτι από αυτό που, απλόχερα, του προσφέρει».

Ενδεικτικό παράδειγμα, είναι η έκτακτη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας και της Καρδίτσας, με πρωτοβουλία του ιδρυτή του Ομίλου, που είχε ως στόχο να καλυφθούν βασικές ανάγκες των πληγέντων συμπολιτών μας, καθώς και η αποστολή υγειονομικού υλικού στις πληγείσες περιοχές της σεισμόπληκτης Συρίας συμβάλλοντας στη φροντίδα ασθενών και τραυματιών και οι οποίες επιβεβαίωσαν τόσο τα άμεσα κοινωνικά αντανακλαστικά του Ομίλου.

Ιατρική κάλυψη για όλους

Μέσα από μια σειρά προγραμμάτων ΕΚΕ που γεφυρώνουν τις κοινωνικές και γεωγραφικές αποστάσεις, ο Όμιλος προάγει την ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ενδεικτικά:

Πρόγραμμα τηλεϊατρικής για κατοίκους ακριτικών περιοχών



Σε συνεργασία με τη Vodafone, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής για να συμβάλει στην έγκαιρη, άμεση και εύκολη γνωμάτευση περιστατικών κατοίκων ακριτικών περιοχών, ωφελώντας πάνω από 500.000 κατοίκους σε 100 απομακρυσμένες περιοχές .





Σε συνεργασία με τη Vodafone, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής για να συμβάλει στην έγκαιρη, άμεση και εύκολη γνωμάτευση περιστατικών κατοίκων ακριτικών περιοχών, ωφελώντας . Προγράμματα «Ιατρικής Υιοθεσίας»

Έμπρακτη στήριξη στα «Παιδικά Χωριά SOS», παρέχοντας δωρεάν διάγνωση και νοσηλεία στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών και την Παιδιατρική Κλινική του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης για όλα τα βρέφη, μικρά παιδιά, εφήβους και τις μητέρες SOS. Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στα παιδιά που φιλοξενούνται από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Παράλληλα, ο Όμιλος Ιατρικού στηρίζει ενεργά τους κατοίκους ακριτικών νησιών, όπως ο Αη Στράτης, οι Φούρνοι Ικαρίας, η Σαμοθράκη αλλά και στον Δήμο Κυπρίνου και στα χωριά Μικρή Δοξιπάρα, Ζώνη και Χελιδόνα στον Δήμο Ορεστιάδας στον Έβρο, παρέχοντας δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες.

Προαγωγή του προληπτικού ελέγχου

Με αφορμή τις παγκόσμιες ημέρες υγείας, προσφέρονται πακέτα δωρεάν εξετάσεων και ειδικών εξετάσεων σε χαμηλές τιμές, με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων γύρω από τον προληπτικό έλεγχο.

Στήριξη στους Ομογενείς της Ουκρανίας.

Ο Όμιλος Ιατρικού έδειξε από την πρώτη στιγμή την αλληλεγγύη του, διαθέτοντας τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία του σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη, καθώς και τα 3 ιατρικά του κέντρα στη Ρουμανία για την κάλυψη αναγκών περίθαλψης και νοσηλείας των παιδιών ομογενών της Ουκρανίας.

Στο πλευρό των Σωμάτων Ασφαλείας.

Εδώ και 10 συναπτά έτη στηρίζει την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών παρέχοντας κάλυψη σε όλα τα κρίσιμα περιστατικά που μπορούν να προκύψουν εν ώρα υπηρεσίας.

Εθελοντισμός - Αθλητισμός.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών είναι ενεργοί φορείς των αξιών και του οράματός του, κάτι που αντανακλάται στην αθρόα συμμετοχή τους σε μια σειρά από δράσεις, όπως συμμετοχή σε εθελοντικές αιμοδοσίες και σε αγώνες δρόμου, όπως το Race for the Cure, No Finish Line αλλά και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

Τέλος, ο Όμιλος είναι ιατρικός υποστηρικτής παρέχοντας ιατρική κάλυψη, διακομιδή και παροχή πρώτων βοηθειών σε τυχόν ιατρικές ανάγκες αθλητών και συμμετεχόντων, σε αθλητικές ομάδες (ΚΑΕ Ολυμπιακός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ Άρης, ΠΑΕ Ατρόμητος, Ερασιτέχνης Ολυμπιακός, Ιωνικός Νίκαιας ΚΑΕ & ΠΑΕ, ΠΑΕ Κηφισιά) και Ομοσπονδίες (Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος) αλλά και σε αθλητικά γεγονότα, όπως EKO Acropolis Rally, Spetsathlon και Spetses Mini Marathon, Navarino Challenge, Παγκόσμιο Κύπελλο Ρυθμικής Γυμναστικής, Ευχίδειος Αθλος, Aegean Ball Festival κ.λπ.