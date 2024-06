Ολυμπιακή Ζυθοποιία: Η σημασία στρατηγικής και δράσεων της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος

Με την περιβαλλοντική κρίση να βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα συζήτησης και να αποτελεί ουσιαστική πρόκληση, η ύπαρξη στρατηγικής και η υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις, είναι επιβεβλημένη. Ως βασικοί παράγοντες της οικονομικής δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις διαθέτουν τόσο τα μέσα, όσο και την ευθύνη να αναλάβουν σχετική δράση, μέσα από την υιοθέτηση πράσινων πρακτικών και περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων πολιτικών, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα λειτουργίας τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία προχώρησε για ακόμη μια χρονιά στη δημοσίευση του ESG Απολογισμού της για το 2023, όπου περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων και πρωτοβουλιών της, όπως και την πορεία του σχετικού της πλάνου, αποβλέποντας μακροπρόθεσμα στο 2040 και με ενδιάμεσο σταθμό το 2030.

Έχοντας στο επίκεντρο των δράσεών της, τη στρατηγική «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ και ακόμη πιο μακριά» (Together Towards ZERO and Beyond), και με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί από τον όμιλο Carlsberg, το πλαίσιο ενεργειών της εταιρείας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, μέχρι την προώθηση της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, αλλά και τη φροντίδα των ανθρώπων, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία την τοποθετεί στο επίκεντρο της ESG στρατηγικής της, εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές σε όλη την αλυσίδα αξίας της, από την επεξεργασία των πρώτων υλών και την παραγωγή των προϊόντων της έως και τη μεταφορά και διανομή τους στα τελικά σημεία κατανάλωσης, με επίκεντρο τους εξής πυλώνες:

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα άνθρακα: Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία υιοθετεί συνεχώς νέες μεθόδους και τεχνολογίες σε όλες τις εγκαταστάσεις της, με ιδιαίτερη έμφαση στις μονάδες παραγωγής της. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας και μετατροπής της σε θερμική για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του εργοστασίου στη Σίνδο, Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκίνησε το 2022. Επιπλέον, σχετικές πρωτοβουλίες τα τελευταία πέντε χρόνια, έχουν οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας κατά 11%, καθώς και σε μείωση 6,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις δύο παραγωγικές μονάδες της εταιρείας.

ΜΗΔΕΝΙΚΟ αποτύπωμα πρώτων υλών και συσκευασιών: Η εταιρεία διευρύνει συνεχώς την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών στην καλλιέργεια και επεξεργασία των πρώτων υλών της. Παράλληλα, υλοποιεί δράσεις που συνδυάζουν τα προϊόντα της με τη χρήση συσκευασιών που προσφέρουν οφέλη βιωσιμότητας, συνεργαζόμενη με εξειδικευμένους προμηθευτές. Χαρακτηριστικά, από το 2022, έχει κάνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, αφαιρώντας το χρώμα από τα βαρέλια DraughtMaster, με στόχο να αυξήσει τις δυνατότητες ανακύκλωσής τους.

ΜΗΔΕΝΙΚΗ σπατάλη νερού: Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιδιώκει σταθερά την εξοικονόμηση νερού κατά τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων της. Συγκεκριμένα, μέσω συγκεκριμένων ενεργειών, έχει επιτύχει, την τελευταία πενταετία, μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 18% στα δύο εργοστάσιά της, στη Ριτσώνα και στη Σίνδο.

Επιπρόσθετα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιδιώκει να εκμηδενίσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και στο κομμάτι που αφορά στην αλυσίδα εφοδιασμού, μέσω συνεχούς βελτίωσης και υιοθέτησης νέων πρακτικών σε όλες τις σχετικές διαδικασίες, από την παραλαβή των παραγόμενων προϊόντων έως την τελική παράδοσή τους στα διάφορα σημεία κατανάλωσης.

Πιστή στον σκοπό της να «Ζυθοποιεί για ένα καλύτερο σήμερα και αύριο», η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνεχίζει με συνέπεια να υιοθετεί βιώσιμες πρακτικές παραγωγής και λειτουργίας σε όλη την αλυσίδα αξίας της. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της, η εταιρεία δραστηριοποιείται υπεύθυνα και με συνέπεια, επιστρέφοντας αξία στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

