Οι αγορές αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους τους για την κερδοφορία που θα έχουν στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στον απόηχο της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και εν μέσω ενδείξεων για αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG που μετέδωσε το Reuters την Τρίτη, οι αναλυτές αναμένουν ότι οι ευρωπαϊκές εισηγμένες θα παρουσιάσουν ετήσια αύξηση κερδών 4,8% για το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Σε αντίστοιχη έρευνα της LSEG την περασμένη εβδομάδα, η ετήσια αύξηση των κερδών είχε εκτιμηθεί στο 3,1%.