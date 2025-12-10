Ο Όμιλος Cosmos Χορηγός στο 2ο Διεθνές Συνέδριο ΤΜΕΔΕ «Redefining the Future Horizons»

O Όμιλος Cosmos συμμετέχει ως χορηγός στο 2ο Διεθνές Συνέδριο του ΤΜΕΔΕ, με τίτλο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που πραγματοποιείται στην Αθήνα στις 9–10 Δεκεμβρίου.

Το συνέδριο συγκεντρώνει εκπροσώπους από τον τεχνικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, με στόχο τον διάλογο γύρω από τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των υποδομών και της οικονομίας.

Η Cosmos, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο, στηρίζει ενεργά το ΤΜΕΔΕ και το έργο του. Ο Όμιλος απασχολεί περισσότερους από 30 διπλωματούχους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι αποτελούν κρίσιμο τμήμα των ομάδων που υλοποιούν σύνθετα έργα υποδομών, κυβερνοασφάλειας, data centers, cloud τεχνολογιών και ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η στενή σχέση της εταιρείας με την κοινότητα των μηχανικών αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της. Η τεχνική κατάρτιση, η επιστημονική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων είναι χαρακτηριστικά που καθορίζουν μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της Cosmos. Για τον Όμιλο, οι μηχανικοί αποτελούν τον πυρήνα της εξέλιξης των υποδομών και της τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας.

Σήμερα, οι προκλήσεις είναι περισσότερες και πιο σύνθετες: η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια των συστημάτων, η ενεργειακή αποδοτικότητα, οι πράσινες υποδομές και ο ψηφιακός μετασχηματισμός απαιτούν νέο τρόπο σκέψης και συνεργασίας. Το ΤΜΕΔΕ λειτουργεί ως θεσμός που στηρίζει τον τεχνικό κόσμο σε αυτή τη μετάβαση, ενώ η Cosmos βρίσκεται στο πλευρό του, συνεισφέροντας με τεχνογνωσία, εμπειρία και πρακτικές λύσεις.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο συνέδριο, η Cosmos υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στη στήριξη του τεχνικού κόσμου, στη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών της χώρας και στην προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων λύσεων.

«Ως Διπλωματούχος Μηχανικός του ΕΜΠ και ως επικεφαλής του Ομίλου Cosmos, θεωρώ τιμή και ευθύνη να στηρίζουμε το ΤΜΕΔΕ και το έργο του. Οι μηχανικοί σχεδιάζουν τις υποδομές, υλοποιούν λύσεις και κρατούν την οικονομία σε κίνηση. Η δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνογνωσία, στην καινοτομία και στους ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον.»

— Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και CEO Cosmos Group

Η Cosmos συνεχίζει να υποστηρίζει θεσμούς, πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν τον ρόλο των μηχανικών και διαμορφώνουν τις βάσεις για ένα βιώσιμο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό μέλλον, σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Cosmos

Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος