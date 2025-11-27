Οι επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον σε ένα υβριδικό περιβάλλον, όπου τα δεδομένα ταξιδεύουν από το cloud έως το endpoint και η ασφάλεια των υποδομών αποτελεί προϋπόθεση λειτουργίας.

Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε. NIS2, DORA, και GDPR, καθιστά σαφές ότι η κυβερνοασφάλεια είναι θεμέλιο εταιρικής ανθεκτικότητας και επιχειρησιακής συνέχειας. Οι οργανισμοί που θα επιβιώσουν, είναι αυτοί που θα επενδύσουν στους ανθρώπους, στις διαδικασίες και στην τεχνολογία με βασικό πυλώνα την επιστημονική και άρτια τεχνική υποστήριξη, όπως αυτή που προσφέρει ο όμιλος Cosmos, ως Microsoft AI Cloud Solutions Partner με πέντε designations: Modern Work, Infrastructure, Security, Data & AI και Digital & App Innovation. Ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που συνδέεται με την τεχνογνωσία του ομίλου σε Azure, Microsoft 365 και λύσεις ασφαλείας.

Η άμυνα του αύριο είναι συνεργατική

Η συνεργασία της Cosmos Business Systems με την Microsoft δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η ασφάλεια δεν είναι μεμονωμένο έργο, αλλά συνεχής υπηρεσία. Οι οργανισμοί αποκτούν ορατότητα σε περιστατικά σε πραγματικό χρόνο για ταχύτερη απόκριση και ενιαία διαχείριση πολιτικών ασφαλείας σε όλο το φάσμα cloud και on-premises περιβαλλόντων.

Η συνεργασία του SOC της Cosmos με το Microsoft Sentinel επιτρέπει προληπτική ανάλυση απειλών και αυτοματοποιημένες ενέργειες απόκρισης (SOAR), μειώνοντας τον χρόνο εντοπισμού και περιορίζοντας τις επιπτώσεις μιας επίθεσης.

