COSMOS & MICROSOFT

Όταν η τεχνολογία προστατεύει τον χρόνο, τα δεδομένα και την εμπιστοσύνη.

Σε έναν κόσμο όπου η επιχειρησιακή συνέχεια δεν είναι επιλογή αλλά απαίτηση, η Cosmos Business Systems είναι ο πιο έμπιστος σύμμαχος για οργανισμούς που θέλουν αδιάλειπτη λειτουργία.

Με παρουσία σε Ελλάδα & Κύπρο και ομάδα πιστοποιημένων μηχανικών με πολυετή εμπειρία, η Cosmos αξιοποιεί τις τεχνολογίες της Microsoft για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει λύσεις Business Continuity & Disaster Recovery που αντέχουν σε κάθε σενάριο.



Η ομάδα διαθέτει εξειδίκευση σε Azure Site Recovery, Azure Backup, Azure Arc και Hybrid Migration εφαρμόζοντας πρακτικές zero data loss και near-zero downtime.

Με ολιστική προσέγγιση — από την αποτύπωση ρίσκου έως πολιτικές αυτοματοποιημένης ανάκαμψης — παραδίδουμε αποτέλεσμα που συνδυάζει ταχύτητα, αξιοπιστία και οικονομική αποδοτικότητα.



Η συνδυαστική τεχνογνωσία της Cosmos και η πλατφόρμα Microsoft Azure δημιουργούν περιβάλλον απόλυτης ετοιμότητας: από real-time replication και intelligent recovery orchestration, μέχρι automated compliance με ISO 22301 και NIS2. Για επιχειρήσεις που βλέπουν την ασφάλεια ως προϋπόθεση ανάπτυξης, η Cosmos μετατρέπει το cloud σε εγγύηση συνέχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες: 2106492800 | [email protected] | www.cbs.gr