Η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ ανακοίνωσε την Πέμπτη πως θα επενδύσει 9,7 δισ. δολάρια για την αγορά της OxyChem, θυγατρικής της αμερικανικής Occidental, εν μέσω του μεγάλου «λίπους» αποθεματικών που έχει η Berkshire.

Όπως ανέφερε το CNBC, το εν λόγω deal είναι το μεγαλύτερο για την Berkshire από το 2022, όταν πλήρωσε 11,6 δισεκατομμύρια δολάρια για την ασφαλιστική εταιρεία Alleghany. Έρχεται επίσης σε μια περίοδο που ο όμιλος διαθέτει 344 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, κοντά σε ιστορικά υψηλά για την εταιρεία.

Η Berkshire είναι ήδη σημαντικός επενδυτής στην Occidental, κατέχοντας μερίδιο 28,2% στα τέλη Ιουνίου. Ο Μπάφετ, ο οποίος είναι 95 ετών και αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο τέλος του έτους, έχει δηλώσει ότι δεν θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής εταιρείας με έδρα το Χιούστον.

Η OxyChem παράγει βασικά χημικά προϊόντα, όπως χλώριο και υδροξείδιο του νατρίου, όπως και προϊόντα επεξεργασίας νερού και υγειονομικής περίθαλψης.

Η Occidental δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα για την αποπληρωμή του χρέους της, μετά την εξαγορά της ανταγωνιστικής CrownRock αξίας 10,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Γκρεγκ Άμπελ, αντιπρόεδρος των μη ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της Berkshire που πρόκεται να αντικασταστήσει τον Μπάφετ ως CEO της εταιρείας το 2026, δήλωσε πως «ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε την OxyChem ως θυγατρική της Berkshire».

Το Bloomberg μετέδωσε πως η Occidental έχει ανακοινώσει πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων αξίας σχεδόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αρχή του 2024.

Η προτεινόμενη πώληση στην Berkshire έρχεται σε μια περίοδο που οι παραγωγοί πετρελαίου προσπαθούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα για να αντισταθμίσουν την επιβράδυνση της αύξησης της παραγωγής στην λεκάνη Πέρμιαν του Δυτικού Τέξας και του Νέου Μεξικού, τη μεγαλύτερη λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου των ΗΠΑ.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο, δείχνει επίσης ότι η Occidental επικεντρώνεται εκ νέου στις δραστηριότητές της στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 75% των συνολικών εσόδων το 2024.

Σημειώνεται ακόμα πως η Berkshire έχει ποσοστό 6,2% στον πετρελαϊκό «κολοσσό» της Chevron.

Μετά τις ανακοινώσεις, οι μετοχές της Occidental έφτασαν να κερδίζουν έως και 1,3% πριν από το άνοιγμα της συνεδρίασης της Πέμπτης στην Wall Street.

Οι μετοχές της Berkshire Hathaway σημείωναν μικρή πτώση, της τάξης του 0,2%.