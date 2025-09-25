Nscale: Χρηματοδότηση 1,1 δισ. δολαρίων από Dell, Nvidia και Nokia για επέκταση των data center

Η Nscale εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισ. δολαρίων από επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Nvidia, Dell Technologies και Nokia, με σκοπό την επέκταση των data center της σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Μέση Ανατολή.

Η βρετανική startup που ασχολείται με υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχει τους πόρους δικτύωσης, αποθήκευσης και υπολογιστικής ισχύος που απαιτούνται για τη λειτουργία συστημάτων AI. Η Nscale έχει συνάψει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, και η Microsoft.

Την περασμένη εβδομάδα, η Nscale ανακοίνωσε μια συνεργασία με την Nvidia και την OpenAI για τη δημιουργία υποδομής ΤΝ στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω ενός έργου που ονομάζεται Stargate U.K.

Αυτή η πρωτοβουλία θα χρησιμοποιήσει δεκάδες χιλιάδες μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU) της Nvidia. Επιπλέον, η Nscale συνεργάζεται με τη Microsoft για την ανάπτυξη αυτού που περιγράφει ως τον μεγαλύτερο υπερυπολογιστή ΤΝ στη Βρετανία.

Ο β' γύρος χρηματοδότησης περιλαμβάνει επένδυση 285 εκατ. δολαρίων από τον νορβηγικό βιομηχανικό όμιλο Aker, που του δίνει μερίδιο 9,3% στην Nscale.

Η επένδυση της Aker ακολουθεί μια συνεργασία που δημιουργήθηκε πριν από δύο μήνες μεταξύ της Aker, της Nscale και της OpenAI για τη δημιουργία του Stargate Norway, ενός έργου κέντρου δεδομένων στη βόρεια Νορβηγία που αναμένεται να φιλοξενήσει 100.000 GPU της Nvidia.